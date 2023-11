Brasil se desplomó en la eliminatoria: ¿causas de su crisis?

No fue unánime, pero sí hiriente: parte de los hinchas brasileños que llegaron al Maracaná ilusionados con ver a su equipo derrotando al campeón del mundo comenzaron a cantar el ‘ole’ cuando Argentina hacía circular el balón de lado a lado. Era el reflejo de un doloroso momento: el país que más veces ganó la Copa del Mundo perdía su invicto como local en la eliminatoria.



(También: ¡Tome nota! Los impactantes datos que deja el triunfo de la Selección contra Brasil)

Cada vez es más frecuente encontrar en la prensa o en las redes sociales la frase “Es la primera vez que Brasil...”, acompañada de un hito negativo: en 2014, la primera vez que un equipo local en un Mundial recibía siete goles; en 2016, la primera vez que quedaba afuera de una Copa América en fase de grupos desde 1987, en una zona con Perú, Ecuador y Haití.



Hace un mes, la primera derrota contra Uruguay en 22 años y la primera en ocho años en la eliminatoria. Hasta ese momento, se podía hablar de algo circunstancial, dado el enorme dominio que habían mostrado los brasileños en los dos últimos premundiales.

Pero ahora, en menos de una semana, recibieron tres golpes seguidos, contundentes: la primera derrota contra Colombia, la primera vez que pierde dos partidos seguidos en la eliminatoria (ya son tres) y ahora, la primera derrota en casa en las clasificatorias. Y contra Argentina, que ya les había ganado la final de la Copa América dos años atrás en la misma cancha, la del Maracaná. Algo anda mal en Brasil: el rumbo se perdió.

Facebook Twitter Linkedin

Fernando Diniz. Foto: AFP

El ‘ole’ le cayó como una puñalada en el alma al técnico de Brasil, Fernando Diniz, el mismo al que el mundo elogiaba hace apenas tres semanas por su “ataque funcional” con el que ganó la Copa Libertadores con Fluminense. En el continente, y en clubes, el país sigue arrasando: el último club no brasileño que levantó la Libertadores fue River, en 2018. Pero ya a nivel de Selección, en esta eliminatoria aparecieron las grietas.



“La afición tiene derecho a hacer lo que quiera. Llega y tenemos que dar lo mejor de nosotros. El aficionado es apasionado y quiere ganar, por eso tiene derecho a abuchear. Creo que gritar ‘ole’ a Argentina es demasiado. Tanto, que quienes lo hicieron fueron abucheados por el público que allí se encontraba. Pero abuchear, estar inquieto con el equipo porque no gana es sumamente comprensible”, dijo un dolido Diniz en rueda de prensa.



(Además: Alerta en el Real Madrid por lesión de Vinicius contra Colombia: ¿qué tan grave es?)



“Por lo demás, hay que saber convivir con los abucheos y la presión. Él (el aficionado) quiere ganar y jugar bien. Creo que el equipo jugó bien, pero no ganó. Y cuando eso sucede y llega la derrota, es un hecho normal”, agregó.

Diniz es un hombre de paso por la Selección. Tras la salida de Tite, el técnico anterior, luego de fracasar en su intento por recuperar la corona mundial en Catar 2022, el DT de Fluminense fue puesto allí de emergencia ante la posible llegada de Carlo Ancelotti, una vez termine su contrato con el Real Madrid.

Equipo inestable

Esa inestabilidad se nota, en el juego y en la nómina. Diniz ha utilizado en esta eliminatoria 34 jugadores, más que cualquier otro equipo. Argentina, por ejemplo, solo ha usado 23 y Colombia, 29.



Hay atenuantes para este mal momento, por supuesto. Solo en esta fecha de las clasificatorias, Brasil perdió nada menos que ocho jugadores por lesión, incluyendo referentes de ataque como Neymar y Vinícius (que alcanzó a ser incluido en la convocatoria y salió lesionado del partido que perdió contra Colombia). Y eso lo utilizó el propio Diniz como argumento de defensa.



“Voy a decir lo mismo que dije cuando Fluminense ganó la Libertadores: no se puede pensar que la vida es sólo estadística, si es sólo estadística todo es muy malo. Pero si lo analizamos como un proceso de cambio, de jugadores, fueron muchas cosas. Hoy teníamos tres jugadores que jugaron el último Mundial, Argentina tenía casi un equipo completo”, explicó.



(Le puede interesar: En video: Ángel Di María escupió a hinchas de Brasil que estaban en la tribuna)

Facebook Twitter Linkedin

Selección Brasil. Foto: EFE

“El rendimiento fluctúa. Contra Colombia dije que jugamos mejor la mayor parte del tiempo. Y cuando hablamos, no tiene un gran impacto. El técnico argentino vio el mismo partido que yo, coincidió”, agregó el DT, en una declaración que fue calificada como falta de autocrítica.

¿Y la escuela?

Brasil ha perdido su escuela y ha tratado de buscar talento extranjero para los banquillos. La posible llegada del italiano Ancelotti es todo un síntoma, aunque su contratación obedecería más a tratar de aprovechar su conocimiento de los dos delanteros a los que le apuesta ese país hacia el futuro, Rodrygo y Vinícius, a quienes tiene a diario en el Real Madrid, y a quienes se unirá Enrick una vez cumpla los 18 años.

Hasta julio de este año, había más técnicos extranjeros que brasileños en la Liga local: eran 11, siete portugueses y cuatro argentinos. Varios de ellos ya perdieron el puesto, como el gaucho Jorge Sampaoli, de terrible paso por Flamengo, y el portugués Bruno Lage, despedido cuando tenía como líder a Botafogo, aunque con una racha negativa de ocho partidos sin ganar, entre ellos, los de la Copa Sudamericana, en la que, finalmente, el equipo quedó eliminado.



El hecho de que Diniz sea interino también terminó afectando el desarrollo del equipo. El tan elogiado ‘ataque funcional’ de Fluminense requiere de mucho trabajo y mucha repetición y eso en las selecciones es imposible de hacer, pues los jugadores se juntan tres o cuatro días antes de cada partido. Y ahora habrá que esperar hasta junio de 2024 para llegar al siguiente juego oficial, el arranque de la Copa América. Si es que lo dejan llegar hasta allá.

“Cuando controlas el entrenamiento encuentras las cosas que pretendes hacer en el juego, pero a veces el resultado se te escapa. ¿Cómo vas a ganar? ¿Dejar de evolucionar, dejar de construir? ¿Dejar de creer en los niños que jugaron, muchos de ellos nacidos en la década de 2000? Este es el futuro que tenemos. Y los jugadores estaban comprometidos. Si puedes mejorar esto, la tendencia es que los resultados aparezcan consistentemente”, explicó Diniz.



(Siga leyendo: Lionel Scaloni: ¿por qué está pensando en irse de la Selección Argentina? Análisis)



La última vez que Brasil vivió una crisis similar fue en 2001, aunque no de las proporciones de la actual. El DT de entonces, Emerson Leao, se fue en junio de ese año, luego de perder contra Ecuador en Quito y empatar en casa contra Perú. En su reemplazó llegó Luiz Felipe Scolari, que de entrada recibió varios golpes: una derrota contra Uruguay, el fracaso en la Copa América de Colombia, a la que llevó un equipo alterno y quedó afuera en cuartos de final, y luego, tener que esperar hasta la última fecha de la eliminatoria para ir al Mundial. Al año siguiente fue campeón del mundo.

Por ahora, la apuesta parece seguir siendo Diniz, que tendrá que apostarle a mover lo que pueda en la fecha Fifa de marzo. El DT sabe de las limitaciones que le da no poder entrenar seguido con el grupo.

“El juego acaba siendo el entrenamiento mismo. Las emociones del partido no se pueden entrenar en los entrenamientos. Para mí sería mucho mejor si tuviéramos partidos secuenciales, pero tengo que adaptarme a eso y hacer que el equipo mejore cada vez más. Ojalá no haya más problemas con las convocatorias, que podamos tener a los que creemos que son mejores y que los jugadores no se lesionen”, insistió.





JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

@Josasc

Más noticias de deportes