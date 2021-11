Brasil, una máquina de ganar y hacer goles, que no escapa a las críticas

Parece mentira, pero Brasil, este Brasil líder de la eliminatoria, el que no pierde, el que es demoledor haciendo goles, el que solo ha caído en dos partidos oficiales en la era Tite, no convence con unanimidad. Hay quienes le critican el juego, que no es samba, que no es jogo bonito, pero nadie puede negar que este Brasil es contundente, letal.



Tite llegó a mediados del 2016 y desde entonces armó una selección muy fuerte, al menos desde el punto de vista de los resultados. Ya está clasificado al Mundial de Catar, no ha perdido ningún juego en esta eliminatoria, solo ha cedido un empate –y fue en su visita justamente a la Selección Colombia–. Es el equipo más anotador, con 26 goles a favor, y el que menos ha recibido, apenas 4. Así que las cifras hablan solas.

En cifras, el paso de Tite por Brasil es contundente

La última vez que este Brasil de Tite perdió fue en la pasada Copa América, de local, cuando cayó en la final contra Argentina, 1-0. Desde entonces, el equipo gana y gana. Y antes de ese partido, la última derrota oficial había sido en la Copa del Mundo de Rusia 2018, contra Bélgica.



Las cifras por donde se las mire son contundentes. En total, el equipo de Tite solo ha perdido cinco juegos de los 66 que él ha dirigido, los otros tres fueron en partidos amistosos.



Así que Tite supera el 80 por ciento de rendimiento como seleccionador. Eso sí, tanto dominio no se traduce en títulos, y quizá eso sea lo que más le cuestionan, porque este Brasil quedó afuera del último mundial en los cuartos de final, por aquel partido perdido contra Bélgica. Y la más reciente caída contra Argentina fue un duro golpe, porque eran anfitriones y porque era contra la Argentina de Messi. Ah, pero ganaron la Copa América del 2019, eso sí.



Antiguas figuras de Brasil critican a Tite

En cuanto al juego, a este Brasil le critican ciertos aspectos de su funcionamiento. En septiembre el propio Romario, exjugador del seleccionado, dijo: “La selección ha presentado un fútbol muy malo. Técnicamente hablando, pésimo. Y tácticamente, ya ni hablemos”, dijo, y sugirió que habría que pensar en un timonazo.



Pero a nadie se le puede olvidar que es Brasil, que esa camiseta pesa, que en esa nómina actual hay estrellas como Neymar, que con sus bajonazos habituales, cuando está lúcido hace por dos o por tres. El ataque, hoy con Raphinha y Gabriel Jesús, le mete miedo a cualquiera.



Tiene en el medio a ese monstruo llamado Casemiro, y Paquetá, y un arquero de primer nivel como Alisson, y así, con esas figuras es que Brasil es líder de la eliminatoria y candidato a pelear el Mundial de Catar. Ese Brasil de Tite que no pierde es el rival de Colombia.



