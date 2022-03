Bolivia ya comenzó a pensar en el Mundial de 2026, que compartirán Estados Unidos, Canadá y México. Con lejanas opciones de llegar al repechaje a Catar 2022, el equipo que dirige el venezolano César Farías será juez de Colombia en la próxima fecha de las clasificatorias.

La preparación de los bolivianos comenzó este viernes, con una nómina que, inicialmente, no tenía ningún jugador mayor de 30 años, en una idea de Farías de darles rodaje a los jóvenes que deberán asumir las riendas del equipo en la próxima eliminatoria, así no sea bajo su mando.



Sin embargo, a última hora, Farías incluyó en el plantel al experimentado delantero Marcelo Martins, el goleador de la eliminatoria, con 10 anotaciones, pensando en el partido de cierre contra Brasil en La Paz. Martins, de Cerro Porteño de Paraguay, no podrá jugar contra Colombia por acumulación de tarjetas amarillas.

Bolivia tiene como meta ganar en Barranquilla

A pesar de no tener, prácticamente, opciones de clasificar, en la cabeza de Farías está buscar una victoria en Barranquilla el jueves, a partir de las 6 de la tarde.



“Tenemos que estar preparados para cualquier circunstancia y creer en nosotros mismos. Sabemos de la calidad del futbolista colombiano, la experiencia que tiene y la necesidad que tiene hoy, pero depende de nosotros, de la capacidad de rebelarnos y hacer lo que hemos hecho bien en la eliminatoria”, dijo Farías a ESPN F90.



“El fútbol no tiene receta, cuando te encierras en el camerino hay cosas que suceden que desconocemos, y seguramente todos quieren ganar, yo quiero ir a ganar a Colombia, después viene la realidad y a ver qué pasa”, agregó.

Bolivia le apuesta a una base de jugadores locales



Aparte de Martins, Farías prescindió de su portero titular en toda la eliminatoria, Carlos Lampe, de 34 años. La base es local, con énfasis en jugadores de Bolívar y The Strongest, que vienen de jugar la fase previa de la Copa Libertadores. El segundo estará en el sorteo de los grupos el viernes.



Ramiro Vaca, un mediocampista de 21 años que el año pasado salió de The Strongest rumbo al Veerschot de Bélgica, parece ser el referente de esta convocatoria de Farías. Ya jugó en la eliminatoria e incluso le marcó gol a Perú en La Paz.



Farías armó una lista con una base de jugadores con experiencia, como el portero Guillermo Viscarra (29 años), el zaguero Marc Enoumba, nacido en Camerún y nacionalizado boliviano (29), y el defensor José Sagredo, de Blooming (27). Son los únicos convocados, aparte del llamado de Martins, mayores de 25 años.



Incluso, en la lista hay varios juveniles: los zagueros Jhon Velasco (18 años) y José Herrera (19), los mediocampistas Sebastián Álvarez y Marcelo Suárez (ambos de 20), y los atacantes Jeyson Chura y Yecit Martínez, también de 20 años.



Ese es el reto que tiene Colombia el jueves: vencer a un equipo que no tiene nada que perder y que, seguramente, saldrá con todo.



