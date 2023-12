¡Video inédito! Revelan insultos de Scaloni a Messi y sus jugadores en final de Mundial

Cuando se hablaba de la condición de líder de Lionel Scaloni todos comprendieron que una de las mayores virtudes del entrenador de la selección de Argentina era convencer. Aunque hay gestos y detalles que también marcan el temperamento del DT, importantes para neutralizar tanto ego en un solo vestuario.



Puede ser de su interés: ¿Sao Paulo ficha el reemplazo de James Rodríguez? Presentó estrella para Libertadores

A un año de la celebración por la coronación en Catar 2022, aparecieron imágenes inéditas de lo que sucedió en el entretiempo entre Argentina y Francia, en la final de la Copa del Mundo, en el estadio Lusail, en las que se advierte cómo Scaloni se impone en los momentos determinantes.

Facebook Twitter Linkedin

Messi con la seleción argentina. Foto: Tolga Bozoglu. EFE

En las últimas horas, comenzó a hacerse viral en las redes sociales un corte del ciclo Campeones, emitido por Star+. Allí se lo ve a Scaloni muy enojado a pesar de que el equipo estaba ganando por 2-0 cuando se fueron al descanso del duelo histórico ante Francia.



Además: Oferta millonaria hace dudar a figura de Selección: club de Europa busca su fichaje



Incluso, se puede comprender que el entrenador está finalizando la charla y estalló en el momento que está saliendo del vestuario.



El seleccionador argentino estaba muy molesto con el grupo porque estaban demasiado pendientes del árbitro de partido el polaco Szymon Marciniak y no tanto del juego.

Facebook Twitter Linkedin

Selección Argentina, campeona del mundo en Catar 2022. Foto: AFP

“¿Vamos ganando 2 a 0 y se ponen a pelear con el árbitro?”, se escucha a Scaloni a los gritos en la zona de los vestuarios. Lejos de tranquilizarse, la furia del técnico por esa actitud de grupo que estaba enfocada en el juez y no en el juego, pareció aumentar y lanzó un insulto al aire mientras se alejaba y Pablo Aimar buscaba calmarlo. “¡La p... madre que lo parió!”.



Antes de esta secuencia, el documental exponer una voz en off de Scaloni que contó: “Siempre el que manda es el entrenador, eso es indudable. Y yo puedo decir a voz alta que acá me han dado plenos poderes para poder hacerlo. Pero también puedo decir que hablo con los jugadores, hemos buscado la manera para poder ganar”.



Lea aquí: Luis Díaz pierde terreno en Liverpool y ya no es el más valioso: este es su precio



Y continuó: “Nos juntamos, charlamos y al final le buscamos la solución”. El capítulo continúa con declaraciones de Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister hablando sobre cómo es Lionel Scaloni como director técnico.

Facebook Twitter Linkedin

La selección Argentina, en cabeza de Messi, alzando la copa del Mundo. Foto: EFE/EPA/Ronald Wittek

Luego de estrenar “Campeones, un año después”, la plataforma Star+ presentó en los últimos días Campeones, la gran final, una producción con una duración de 57 minutos que recorre los pormenores del camino de la selección argentina hasta la coronación en el estadio Lusail.



En el mismo documental hay una entrevista con el delantero neerlandés Wout Weghorst, que quedó inmortalizado por la forma en la que lo descalificó Messi. Allí descarta cualquier sospecha que intentaron instalar desde Europa sobre los favoritismos de los árbitros para que Argentina se quede con el título: “Siempre soy honesto, así que si fuera diferente lo hubiera dicho. Por supuesto, uno escucha las cosas que se dicen. Pero no lo veo así. Anotamos el 2-2 a los 10 u 11 minutos de tiempo agregado con un tiro libre desde un lugar peligroso. De otro modo, no nos lo hubiesen dado. Al final, merecían ganar la Copa”.

SCALONI PUTEANDO DIOS MIO NO ME PREGUNTEN EL COLOR DE NADA pic.twitter.com/whNVIpbzXw — juls VI A LA SCALONETA ⭐⭐⭐ (@softiebrimi) December 20, 2023

DEPORTES

Con información de La Nación de Argentina (GDA).

Más noticias en EL TIEMPO