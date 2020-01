Argentina cierra el grupo con otra victoria

Venezuela, ya eliminada y Argentina, clasificada, se encontraron en el Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira con el propósito de cerrar la fase regular del Preolímpico con una victoria. Los bicampeones mundiales se alzaron con el triunfo, luego de golear a su contrincante 1-4.

Los argentinos expusieron su nómina suplente, salvo Federico Zaracho, el único titular que mantuvo el técnico Fernando Batista del encuentro contra Ecuador. Por su parte, los venezolanos, también alternaron su grupo, pues cinco de sus hombres fueron novedades, frente a los expuestos en el último choque ante Colombia.



El encuentro, en los primeros 25 minutos de competencia lucía aburrido por la falta de emociones en los arcos, incluso, por pasajes se recurría a los pelotazos y el balón se movía por las bandas, en un intento de la ‘albiceleste’ de acercarse a los predios de Cristopher Varela.



Pese al flojo partido, los orientados por Amleto Bonaccorso consiguieron una falta dentro del área ‘albiceleste’, cometida por Nazareno Colombo sobre Yéferson Soteldo, la cual fue castigada con una pena máxima, que convirtió de globito el propio afectado.



Se creyó que los exponentes del tango mundial se irían en búsqueda del empate, y si bien generaban algunas aproximaciones, el contexto general del compromiso mantuvo la misma tónica y así prosiguió hasta finalizar el primer tiempo.



La etapa complementaria arrancó con cierto dinamismo, gracias a la intención de los ‘gauchos’, que con presión alta y velocidad lograron rápidamente igualar el marcador con un certero cabezazo de Colombo, tras el buen centro de Gastón Togni.



Aunque la ‘celeste y blanca’ pretendió ser superior, no cumplió el objetivo y estuvo expuesto, evidencia de la advertencia de Jesús Vargas, que puso en apuros a Cozzani y a su zaga.



No obstante, la Argentina no renunció al ataque y elaboraba desde el medio y se apoya por las líneas laterales, precisamente desde la derecha asistió Marcelo Herrera a Zaracho, que se lanzó hacia el esférico y de izquierda lo embocó.



La estocada final la dio Julián Álvarez, que una individual, eludió a tres rivales y batió al arquero, para el mejor gol de la noche.



Pero faltaba más. Ya en el epílogo, en un penalti se sentenció el 1-4 definitivo, después de que Varela le tapara el cobro a Lautaro Bustos, que aprovechó el rebote del guardameta y con el mismo en el piso repite el zapatazo y anidó la esférica en la red.



La Sub-23 de Batista se consolidó en la cúspide del grupo A, con un puntaje perfecto:12 puntos en cuatro partidos.





Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Pereira

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA