¿La Selección argentina dio información falsa sobre la cuarentena covid-19?

El mundo deportivo tiene los ojos puestos en lo que sucedió este domingo en el partido disputado entre Brasil y Argentina en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo.



El incidente ocurrió cuando transcurrían 5 minutos de juego. Fiscales sanitarios brasileños irrumpieron en el césped del estadio para deportar a cuatro jugadores argentinos de la Liga Premier que habrían violado los protocolos de ingreso al país.



La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador) de Brasil le había pedido este domingo a la Policía Federal brasileña el aislamiento o la deportación inmediata de dichos futbolistas de la selección argentina que, según la entidad, mintieron en inmigración sobre las exigencias durante la pandemia.



El órgano indicó antes del partido en un comunicado que había solicitado la "cuarentena obligatoria o su inmediato retorno al país de origen" de los futbolistas, después de detectar "incumplimiento a las reglas sanitarias del país y, supuestamente, declarar en un formulario oficial informaciones falsas".



Una reglamentación vigente en Brasil para prevenir la propagación del covid-19 dispone que las personas que provengan de Gran Bretaña, Sudáfrica y la India o hayan estado en los últimos 14 días en esos países, deben cumplir un aislamiento preventivo al ingresar a Brasil.

Giovani Lo Celso es uno de los jugadores cuestionados. Foto: AFP

Los cuatro jugadores que militan en la Premier League mintieron en el formulario de entrada a Brasil, al no informar que estuvieron en el Reino Unido en algún momento de los catorce días previos a su llegada para este partido del premundial, según la entidad.



Sobre lo sucedido, el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, se manifestó: "Vengo para que nuestro país se entere lo que ha sucedido. A mí me pone muy triste. No busco ningún culpable. Si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacer esa intervención", dijo.



La Conmebol informó que "el árbitro y el comisario del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir. Estos procedimientos se ciñen estrictamente a las reglamentaciones vigentes".



ELTIEMPO.COM con información de Deportes y agencias.