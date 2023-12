Selección Argentina, un año de su felicidad eterna: la Copa del Mundo

Messi agarró la copa entre sus manos, la más pesada, la más dorada, la más brillante; luego la arrulló, como si fuera un recién nacido, le dio besos, la acarició. Alrededor suyo estaban sus guerreros, los héroes que le ayudaron en esa conquista, que era de todo un país, pero parecía suya. Messi, con la sonrisa más auténtica que se le conoce, elevó la Copa al cielo, para que todos los dioses fueran testigos, y cuando tuvo la atención divina, soltó su grito de campeón. La hazaña estaba cumplida. Argentina ganaba su tercera Copa del Mundo, en Catar.

El próximo lunes 18 de diciembre se cumplirá el primer año de aquella gesta eterna. Un año desde que Argentina danzó, luchó, sufrió y celebró el Mundial; un año desde que esos jugadores vestidos de celeste y blanco regaron sudor, sangre y lágrimas en los campos de Catar; un año desde que Lionel Messi obtuvo su gloria más preciada, por la que tanto se esforzó: toda una carrera. Un año y el pueblo argentino no se la cree, y si se lo cree, no se convence de que todo esto es real, de que la copa dorada y pesada descansa en su país, de que no es un sueño ni una leyenda, aunque lo parezcan.

El sueño mundial

Lionel Messi alza la copa tras el triunfo sobre Francia en el Mundial de Qatar 2022. Foto: Tolga Bozoglu / Efe

El Mundial de Argentina en Catar empezó como pesadilla, con una derrota que todavía no se explican. Fue Arabia Saudita la que los mandó a la lona en el debut, ganó 2-1 y congeló las predicciones argentinas. Sintieron que el Mundial se les derrumbaba a pedazos, que la gloria suprema se le escaparía otra vez a Messi. Pero el equipo se reconstruyó. Argentina se levantó de esas cenizas y ya no tuvo techo. Derrotó a México y a Polonia en la fase de grupos. Venció a Australia en octavos de final. Superó a Países Bajos en el drama de los penaltis. Venció con contundencia a Croacia, 3-0. Y así llegó a la final contra los franceses.



Fue la final de finales. Un partido frenético. Un combate épico. Ambos equipos sacaron sus espadas, pusieron en alto sus escudos, atacaron sus barricadas, derrumbaron las fortalezas, Mbappé tenía casco troyano, Messi llevaba lanza afilada, los dos ejércitos elevaron sus banderas y fueron a la carga. Messi y Di María pusieron el 2-0 y parecía que la guerra era un trámite; Mbappé puso el 2-2 en un destello, para confirmarle a Argentina que no hay batalla sencilla, que había que sufrir; esta final era un arsenal de emociones, una batalla sin sosiego, nada para respirar más allá de la angustia de los finalistas y el fervor de los no finalistas, los afortunados que no tenían el corazón oxidado; al minuto 108, Messi enarboló la bandera argentina, puso el 3-2 que parecía definitivo, pero al 118, cuando el partido parecía una eternidad, Mbappé volvió a derrocar a Argentina, hizo el 3-3 para hacerlo aún más eterno.

Dibu Martínez Foto: Rodrigo Buendía. Efe

Antes de esa ruleta rusa de los penaltis, el ‘Dibu’ Martínez hizo su mayor gracia, una atajada de prócer, inolvidable, su cuerpo flotando, estirado a lo ancho para no dejar espacio libre, los brazos contorsionados, el pecho inflado, la cara de lado por si tenía que aguantar el fusilamiento, pero fue su pierna elástica la que detuvo el disparo de Kolo Muani, la pelota dio el rebote mientras los millones de argentinos sintieron que el corazón se les agrietaba, que se desprendía del pecho para revolverse en el estómago y volver a su lugar. “No me puse nervioso, lo fui acomodando adonde yo quería que vaya. A la hora de achicar y hacerme grande, creo que hice todo bien”, dijo el Dibu, confesando su proeza.

Y para que no quedara espíritu intacto, se fueron a los penaltis, y ahí los argentinos, que vivían el partido con el alma congelada, fueron más eficientes, tenían afinada la puntería y el Dibu estaba inspirado, hizo su show para ser héroe; Gonzalo Montiel se encargó del cobro final, fue cuando los millones de argentinos finalmente soltaron el aire comprimido en sus pulmones para gritar campeones, y Messi estiró los brazos para esperar a que su tribu viniera a su encuentro, empezando por Lionel Scaloni, el DT al que se le atravesó la felicidad.

Ese 18 de diciembre

Hincha de Argentina en el Mundial de Qatar. Foto: Luis Robayo. AFP

“Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial”, decía el estribillo que popularizaron los hinchas argentinos con su pegajosa canción durante la Copa del Mundo. El coro retumbó en cada partido, se hizo sentir en la final, en las calles argentinas, y hoy, casi un año después, la tonada sigue sonando.



Ese 18 de diciembre, cuando sonó el pitazo final, cuando Messi levantó la copa y cuando el título mundial ya era una certeza, tembló en Argentina, desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, pasando por Mendoza, Jujuy, La Plata y San Juan. Tembló todo un país, de lado a lado, sacudido por los brincos incesantes de los millones de eufóricos que celebraban en las calles, a la distancia, la gesta de Messi y su corte en Catar.



La fiesta no terminó ese día. No ha terminado. Menos ahora que se acerca el aniversario. Cada 18 de cada mes se escucha el mismo rugir del pueblo celeste, y retumba por todo el mundo, ellos se encargan de que nadie se olvide de lo que pasó ese mágico día, gritan, con su acento gaucho, que son campeones otra vez, que alcanzaron la gloria otra vez, que Messi los llevó a esa alegría, que derrotaron a Francia en la final en un partido épico, por eso inundan las calles, dan vuelta al Obelisco, una y otra vez, extienden sus banderas celestes, se pintan las caras con sus colores, agitan sus brazos y desgarran sus gargantas. Es el sentimiento colectivo, sentimiento nacional: su forma de hacer la patria.



Cuando iba un mes de la conquista se pronunció Messi, como para anticipar que el festejo se recodaría por los siglos de los siglos. “Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos”, dijo Messi a sus feligreses.



Pero quien mejor puede expresar ese sentimiento es Guillermo, el hincha argentino que lleva todo el año celebrando el título mundial, lo hace todos los días, sin falta, con religiosa puntualidad, 8 de la noche, a esa hora sus vecinos lo ven en la calle con su bandera y su camiseta, celebra solo, aunque un país entero celebra con él. “Campeón, somos campeones...”, grita Guillermo, desaforado. Su ceremonia dura una hora. A las 9 de la noche entra a casa a seguir con su vida de argentino, seguro de que al siguiente día, a las 8, ya tiene qué hacer.

Celebración Argentina Foto: Redes Sociales

Así son los argentinos. Los que mejor saben hacer uso de eso que se llama pasión. El fútbol como desahogo supremo, como religión, como estilo de vida. Al argentino no le importa si el resultado fue derrota, pero si es una victoria la que motiva sus pasiones, mucho mejor. Y si es un Mundial, no habrá quien ahogue sus gritos.



Los argentinos no descansan en su festejo. En vísperas del primer aniversario del título mundial estrenan programas especiales con entrevistas inéditas de los protagonistas. Incluso acaban de sacar dos películas documentales, Muchachos y Elijo creer, que narran en pantalla gigante la historia de los hinchas argentinos en su fecha más feliz. En uno de los estrenos, un desaforado prendió una bengala en la sala de cine, como si estuviera en la tribuna: tuvieron que evacuar la sala. Es que allí la pasión no conoce límites.



Fue el Mundial argentino, pero ante todo fue el Mundial de Messi. Ese día acabó su espera, en la que parecía ser su última oportunidad. Hoy no se sabe si llegará al Mundial del 2026, pero si se retira antes, ya tiene la gloria cumplida. Messi fue el pequeño con su zurda gigante, un Messi que no necesitó correr mucho para hacer su trabajo de artista: tocar allí, retocar allá, enmendar más allá. Un Messi rebelde, desafiante, capaz de decirle al holandés que hirió su orgullo argentino: “¿Qué mirá, bobo? Andá p’allá, bobo”; la frase más célebre del Mundial de Catar y que se imprimió en camisetas, gorras y pocillos. Su imagen en Catar quedó inmortalizada, él con una capa árabe, él como una escultura o como una pintura con el hermoso trofeo dorado en sus manos, ese recién nacido que ya cumple un año.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomerET

