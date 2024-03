Según Carlos Bacca, a Luis Díaz lo critican 'por ser costeño y haber jugado en Junior'

Sin duda alguna, Luis Díaz es el jugador colombiano con mejor presente en Europa, sus actuaciones destacadas en la Premier League, la Europa League, FA Cup y Copa de la Liga inglesa, con la casaca del Liverpool, le han permitido ganarse tremendo cartel en el panorama internacional.

Las estadísticas son contundentes: el colombiano es un fijo del técnico Jürgen Klopp en el Liverpool, de los 28 partidos de la Liga inglesa ha disputado 27 juegos, 22 como titular y los cinco restantes entrando como suplente.

Luis Díaz recibe la marca de Varane. Foto:EFE Compartir

Además, su lucha, esfuerzo y sacrificio le ha permitido ganarse el cariño de la grada del estadio Anfield Road, es uno de los jugadores más apreciados de la plantilla, a pesar de que hay aspectos por mejorar, el más importante es su definición.

Precisamente, ese ítem lo llevó a ganarse varias críticas en Inglaterra y en Colombia, donde apuntaron contra su falta de gol en el partido contra el Manchester City: Lucho se perdió tres ocasiones claras que le costó al Liverpool no llevarse la victoria.

"Mezcla mixta del colombiano, que trabajó increíblemente duro, presionó magníficamente, creó aperturas y aprovechó algunas grandes oportunidades, pero las desperdició todas", dijo el diario Liverpool Echo tras aquel encuentro.

Luis Díaz, con Liverpool. Foto:EFE Compartir

El Anfield Watch explicó: “Tres veces en la segunda parte, Luis Díaz tuvo este juego en la palma de sus manos, o más exactamente, en sus botas. Estaba en posiciones goleadoras para tomar ventaja, con la carrera por el título de la Premier League en juego, y cada vez que intentó no pudo encontrar el gol".

Carlos Bacca sale en defensa de Luis Díaz

Carlos Bacca decidió salir a confrontar a los detractores de Luis Díaz y lo defendió. El jugador de 37 años de edad, con amplio recorrido en Europa jugando para Milan, Sevilla, Villarreal, entre otros, no titubeó al momento de ser consultado sobre las críticas que caen al guajiro.

Para el capitán del Junior de Barranquilla, tener a Lucho en uno de los mejores equipos del mundo es un orgullo para Colombia: "Nos debemos sentir orgullosos que en el partido más importante del fin de semana haya un colombiano así como lo fue en el Liverpool vs. Manchester City, pero nosotros lo que hacemos es criticarlo porque botó un gol, siempre vemos el lunar negro".

Luis Díaz, delantero de Liverpool Foto:EFE Compartir

Y agregó: "Podemos decir que botó el gol, sí, es humano, pero porque no le valoramos todo lo que hizo y lo que le aportó al equipo, miremos cosas positivas. Disfrutémoslo y valorémoslo”.

La gente no le da el valor porque es costeño o porque jugó en Junior, pero Luis Díaz representa a Colombia

Bacca enfatizó que a Luis Díaz lo critican por haber jugado en el Junior de Barranquilla y ser costeño: “Estamos orgullosos de tener a un colombiano en la élite, que se codea con los mejores como es Lucho Díaz. La gente no le da el valor porque es costeño o porque jugó en Junior, pero Luis Díaz representa a Colombia".

Por otro lado, el jugador del Junior habló sobre la problemática que se vive en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) y las ruedas de prensa que se han convertido en escenarios para criticar a los técnicos y no para hacer preguntas.

Carlos Bacca Foto:Óscar Berrocal. Agencia Kronos Compartir

Son varios los casos que se han dado en el último mes, le sucedió al ex técnico de Atlético Nacional Jhon Bodmer, luego de que el equipo cayera 3-2 contra Deportivo Cali y en el que un hincha ingresó a la sala de prensa a señalar su trabajo.

También le ha sucedido en varias ocasiones al técnico César Farías del América de Cali y al DT Alberto Suárez del Real Cartagena a quien confrontaron esta semana con algunos señalamientos.

“Aquí se viene a hablar de fútbol, a veces los periodistas, no puedo generalizar, pero hacen preguntas para buscar un conflicto o para sacar un titular, pero ojalá vengamos a la rueda de prensa para hablar de fútbol, este equipo se paró mejor, qué piensa de la táctica de ellos, cómo piensa mejorar", señaló Bacca.

Carlos Bacca, en su presentación como nuevo jugador del Junior. Foto:Agencia Kronos Compartir

Y agregó: "He visto las ruedas de prensa como la del profe del Real Cartagena y la de el profe Farías, uno no es ajeno a eso. No entiendo por qué no preguntan de fútbol, nosotros a pesar que somos futbolistas somos seres humanos y nos duelen las criticas”, finalizó en su intervención con los medios del delantero.

DEPORTES