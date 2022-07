Boca Juniors se llevó una agónica derrota por 5-6 en la tanda de penaltis este martes tras finalizar en tablas, nuevamente, con Corinthians en Buenos Aires, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Fueron necesarias dos rondas de penales para romper la equivalencia de fuerzas entre ambos equipos, en esta serie donde brillaron sus respectivos porteros.



Sebastián Villa se lamenta tras fallar su cobro en la Copa Libertadores. Foto: Luis Robayo. AFP



El juego brusco del equipo brasileño le valió un penalti en contra durante el comienzo del partido, que el colegiado concedió junto a una cartulina amarilla para el defensor, Raúl Gustavo, tras un breve chequeo en el VAR.



El delantero de Boca, Darío Benedetto falló un tanto seguro luego de fusilar el poste izquierdo de la portería rival en el minuto 30, al igual que en otras dos oportunidades más, donde el balón terminó por fuera de las bandas.



El colombiano Sebastián Villa fue protagonista de un mensaje en su instagram en el que habló de lo que para él significa esa eliminación.





“Lo dimos todo, en equipo, como debe ser, y no alcanzó”, dijo el jugador, que ha tenido problemas personales.



Y agregó: "Esto nos hace estar más unidos que antes, y pensamos que la próxima se nos dará”.



Vila se ha convertido en un hombre clave en Boca, pero poco pudo hacer para evitar la eliminación, que dejo sin DT a la escuadra, tras la salida de Sebastián Bataglia.



"No nos duele menos por estar de este lado, no nos duele menos que a ustedes. El mejor no es siempre el que gana sino el que sabe levantarse tras la derrota para seguir mejorando”, señaló Villa.



