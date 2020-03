Yatra se lució en una tarde de goles musicales contra el coronavirus

Música y fútbol juntos, con artistas como Alejandro Sanz, Sebastián Yatra y Pablo Alborán de la mano de jugadores como Gerard Piqué o Sergio Ramos, han animado la recaudación de más de 600.000 euros para luchar contra el coronavirus en un evento benéfico emitido este sábado vía "streaming" a 180 países.

Han sido unas tres horas y media de actuaciones a cargo de más de 30 artistas intercaladas con los mensajes de ánimo de numerosos deportistas que, de forma desinteresada, han querido en primer lugar aliviar otra tarde de confinamiento hogareño.



Más importante aún ha sido su segundo propósito: recaudar fondos para la adquisición de material sanitario urgente que se canalizarán según las prioridades del Gobierno, en coordinación con el Consejo Superior de Deportes (CSD).



"Como un partido en el que tu equipo marca gol cada cinco minutos", ha definido el locutor Toni Aguilar esta iniciativa en la que ha compartido con Eva González las tareas de conducción.



Ellos han presentado pasadas las 18 horas al primer invitado, Rafa Nadal, quien ha reconocido "estar viviendo con preocupación los desastres que vemos cada día" y adaptándose "a esta circunstancia nueva que nos ha sobrepasado".



"Llevará un tiempo, pero espero que poco a poco vayamos saliendo", ha dicho el tenista antes de dar paso a su "buen amigo" Alejandro Sanz, quien apoyado por sus músicos en una conexión múltiple ha arrancado las actuaciones con uno de sus temas seminales, "Viviendo deprisa".



Esta tarde han sido muchos los talentos que han desfilado por pantallas de TV, ordenadores y móviles, entre ellos internacionales como el pianista chino Lang Lang y el puertorriqueño Luis Fonsi, la chilena Mon Laferte, la mexicana Danna Paola, la argentina Tini Stoessel y el portugués Diogo Piçarra, o los colombianos Juanes, Morat y Sebastián Yatra, todos "en apoyo de los médicos".



Aunque no ha cantado, no ha querido faltar a la cita tampoco el astro mundial del "urbano latino" J Balvin. "Les envío a España toda mi fuerza y mi vibra; llegará un momento de luz y color para todos ustedes", ha vaticinado el medellinense.



"Pasaremos momentos complicados y gente cercana va a sufrir, pero entre todos tenemos que sacarlo adelante; juntos somos invencibles", ha subrayado el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, quien se ha mostrado "muy orgulloso" por esta iniciativa de LaLiga apoyada por clubes, jugadores y patrocinadores.



A medida que las donaciones pasaban de los cinco ceros, se sucedían actuaciones de más artistas de primera línea, como Manuel Carrasco, quien ha escogido "Siempre fuertes" en formato acústico por su letra: "Mira, yo también lloré / Estuve roto y dejé de creer / Ahora es momento de volver querer / Y darlo todo".



"Recordad que este gol lo marcamos juntos y seremos nosotros los que le daremos una patada al virus", bromeaba poco antes el futbolista del Real Betis Joaquín, que ha mandado su grito de aliento como la tres veces campeona mundial de bádminton Carolina Marín o la nadadora olímpica Mireia Belmonte.



La cita ha sido una oportunidad para entrar en la intimidad de los hogares de figuras de primera línea repartidas por toda España, como Antonio Orozco, quien ha acompañado "Mi héroe" de su guitarra y del piano de su hijo, o de Antonio Carmona, quien ha cantado igualmente junto a su hija Luisa Fernanda.



"Yo no sé tocar ni el piano ni la guitarra, solo sé cantar", ha apuntado Raphael antes de arrancarse "a capella" con su clásico "Como yo te amo" y de agradecer este encierro por el bienestar de gente especialmente sensible al coronavirus como él, quien recibió un trasplante de hígado hace 17 años.



Y casi a la par que los españoles salían a ventanas y balcones un día más para aplaudir a los sanitarios, Aitana entonaba su "Vas a quedarte" como prólogo al tramo final que ha contado con platos fuertes como Pablo López con "Tu enemigo" o Vanesa Martín con "Caída libre".



"Empleemos este tiempo en pensar en lo que no debemos perder cuando esto acabe", ha reflexionado Pablo Alborán, quien ha dedicado su "Prometo" a los servicios médicos, poco antes de dar el relevo a David Bisbal, que desde Almería ha elegido "Sabrás" como broche a este "LaLigaSantander Fest".



Junto a todos ellos, la lista de músicos participantes ha incluido además a José Mercé, Rosario, Beret, Lola Índigo, Willy Bárcenas (Taburete), Antonio José, Miriam Rodríguez, Lorena Gómez, El Arrebato, Juan Magán, Ainhoa Arteta, Lucas Vidal, la chilena Cami y el argentino Luciano Pereyra.



Muy numerosos han sido también los futbolistas implicados, como Iker Muniain, del Athletic Club; Saúl y Koke, del Atlético de Madrid; Wu Lei, del RCD Espanyol; Jesús Navas, del Sevilla FC; Asier Illarramendi, de la Real Sociedad; Rodrigo Moreno, del Valencia CF, o Santi Cazorla, del Villarreal CF.



En esta iniciativa promovida por LaLiga ha sido fundamental asimismo la colaboración de Universal Music, de su promotora GTS, de la productora creativa KOMODO y del Banco Santander, que ha realizado una importante donación para adquirir un millón de mascarillas.



De entre todo el dinero recaudado, una pequeña parte irá a la iniciativa #SaldremosJuntos, que busca ayudar a PYMES y autónomos afectados por la COVID-19.

En la web www.laliga.com/laligasantanderfest se encuentra la información para quienes hasta este domingo a mediodía deseen realizar más aportaciones a la lucha contra el coronavirus, para la que el madridista Sergio Ramos ha aportado el consejo definitivo: "No hay mejor sitio para estar que la casa".



EFE