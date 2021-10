Sebastián Villa cumplió sanción con Boca, pero no juega, ¿otro problema?

Sigue el problema del colombiano Sebastián Villa y Boca Juniors. El jugador cumplió el pasado 30 de septiembre la sanción impuesta por el club, pero no apareció en el listado contra River Plate.

Villa no pudo jugar durante 15 días y no recibió el sueldo durante ese tiempo por determinación de los dirigentes de Boca y se esperaba que volviera en el clásico, pero no apareció.



Le puede interesar: (Selección Colombia: ¿sorpresa en la alineación para jugar contra Uruguay?)



En Argentina los medios de comunicación hablan del tema, luego de haber perdido 2-1 con River, Boca necesita recuperarse. El grupo evidenció problemas en la parte delantera, los que Villa podría ayudar a superar, pero no es tenido en cuenta.



De acuerdo a información del diario Olé, Villa no hizo parte de los trabajos tácticos para el duelo contra el millonario, dejando más que dicho la determinación del entrenador.



Hace más de dos meses que no juega. Su último partido fue, precisamente, cuando Boca fue eliminado por Atlético Mineiro en la Copa Libertadores, compromiso en el que el colombiano tuvo varios problemas con sus rivales.



Villa lleva dos meses fuera de las canchas y ya se habla de otro gran inconveniente, pues el DT, Sebastián Bataglia, no ha mostrado interés por tener en su escuadra.

Sebastián Villa podría jugar contra Lanús

Lo cierto es que Sebastián Villa parece borrado de toda acción en el club y tampoco se ve que el tema se supere con el paso de los días.



Boca jugará contra Lanús el próximo sábado y la incógnita empieza a rondar: ¿estará el colombiano entre los elegidos?



Fuentes citadas por Olé afirman que Sebastián Villa está bien físicamente y anímicamente, por lo que podría contar para Bataglia, en el caso que lo requiera.



Deportes