Sebastián Villa, el futbolista colombiano de Boca Juniors que está implicado en un nuevo escándalo en Argentina, acusado de supuesto abuso sexual, y quien este mismo jueves fue imputado y notificado, se expresó en una mensaje en Instagram, a propósito del día de su cumpleaños.

Villa publicó una foto junto a su madre, con un mensaje en el que se expresa sobre su celebración de cumpleaños, pero deja frades irónicas respecto al proceso que está atravesando desde esta nueva acusación.

Palabras de Villa

"Hoy es un día especial en todos los sentidos posibles. Lo mejor es estar con aquellos que nos quieren, nos apoyan y nunca nos fallan. Siempre la familia y los amigos, en las buenas y no tan buenas, aunque a veces sea complicado, el lobo siempre será malo si quien cuenta la historia es caperucita, no?", escribió Villa.



"Gracias Mami por estar conmigo hoy, gracias familia. Estoy rodeado de amor del bueno. Gracias a todos por cada mensaje de felicitación de cumpleaños, de apoyo Dios me los bendiga", agregó.

Este jueves también hubo polémica porque el club Boca juniors dejó un mensaje de felicitación para el jugador, en redes sociales, generando enorme indignación y quejas de los usuarios en Twitter, que lamentan que el equipo no haya tomado una postura fuerte en medio del escándalo.



DEPORTES

Más noticias de deportes