El colombiano Sebastián Villa no tiene buena relación con Boca Juniors, desde que fue declarado culpable por presunta violencia de género sobre su expareja, Daniela Cortés.

El club tomó la postura de no contar con el jugador hasta nuevo aviso, por lo que Villa regresó a Colombia a tomarse un tiempo mientras en Boca resolvían que hacer con él.

Otro capítulo

El pasado 13 de julio, Villa volvió a Argentina y exigió a través de sus abogados su reincorporación al grupo.



Si eso no se cumplía el equipo legal argumentó que podría ser considerado un jugador libre.



Boca dice que Villa siempre estuvo autorizado a seguir entrenando pese a que no podía ser parte de las convocatorias del club, pero no volvió a ser tenido por el técnico.



Este jueves el periodista César Luis Merlo aseguró que el colombiano ha rescindido su vínculo con Boca Juniors por no permitirle jugar pese a estar bajo contrato.

Sebastián Villa regresa a Argentina. Foto: EL TIEMPO



“Sebastián Villa dio por rescindido su contrato con Boca y dejará de irse a entrenar. Adujo que no lo reincorporaron con el grupo y que no le permitieron jugar”, señaló el periodista.



Y, además, anticipó una batalla legal entre Boca y Villa: “El club lo va a demandar en FIFA y comienza una batalla legal. Resta conocer el futuro del colombiano”.

