El futbolista colombiano Sebastián Villa tuvo un día clave este jueves, y no precisamente en las canchas. El jugador de Boca se presentó a la esperada indagatoria, que había sido aplazada, para dar su versión de los hechos por los que fue denunciado, en un caso de supuesto abuso sexual.

Sebastián Villa Foto: Captura de imagen

La indagatoria

Villa llegó en la mañana, con retraso a la cita, al edifico del Ministerio Publico Fiscal de Estaban Echeverría, en Argentina.



El futbolista, que era esperado por la prensa, ingresó y para declarar ante la fiscal Vanesa González, en el caso denunciado por la mujer Tamara Doldan, que lo acusó de abuso sexual y agresión.



Durante tres horas, el futbolista se defendió y se declaró inocente del delito del que se lo imputa.



Según su versión, de lo sucedido aquella noche con esta mujer, ellos tuvieron "relaciones sexuales consentidas", porque "tenemos mucha química en la cama”, dijo Villa, en testimonios que fueron reproducidos por la prensa argentina.



“Esa chica Tamara se comunicó con Félix (amigo de Villa), diciéndole que le dolía la vagina por la relación sexual. Ella siempre le decía a Félix que conmigo tenía relaciones fuertes, y yo le dije a Félix que se pusiera a disposición de ella para lo que necesitara. Creo que Tamara le dijo que necesitaba unos calmantes, y yo le dije que le comprara los medicamentos”, declaró el jugador.

River Plate vs. Boca Juniors. Foto: AFP

Además, Villa aseguró que ha recibido chantajes. "Después de aquella vez, ella lo llama a Félix diciéndome que necesitaba ayuda para mudarse y que quería verme. Entonces vamos a comer a Puerto Madero. Me vuelve a nombrar que necesitaba mudarse y me pide si la puedo ayudar o que lo haga mi representante. Le explico por qué no y entonces ella me mostró una foto de una nalga morada y me dice que puede decir que había sido yo y que con eso me arruinaba la carrera. Yo me asusté y pedí la cuenta y la dejé en el mismo lugar dónde la había recogido”.



Villa dijo que los chats que muestra la mujer como pruebas son falsos, y agregó: . "Nunca he cometido el hecho del que se me acusa. Soy una persona tranquila y jamás abusaría de una mujer porque vengo de una mujer”.





