Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors, se declaró este lunes inocente en el juicio que se celebra en su contra en Buenos Aires por presuntas lesiones y amenazas hechas en 2020 contra su entonces pareja.

Sebastián Villa da su versión y se victimiza

"El hecho que se me imputa, yo no lo cometí", dijo Villa según consignó el diario 'Clarín' en su edición digital.

"Me gritan cosas en la cancha, es muy difícil para mí. Yo soy una persona inocente. Nunca le haría daño a ninguna persona", declaró Villa.



"Tenía rasguñones, me dañana la camiseta. Me hacía arañones en los brazos, en el cuello. No me dejaba tomar el ascensor. Hacía calor y yo usaba manga larga para que mis compañeros no vieran ¡qué verguenza, que me golpearan en la casa!", dijo luego, en una versión que ha sido vista como un intento de victimización, según 'Clarín'.



El delicado caso que enfrenta Villa

El juicio oral contra el jugador colombiano comenzó el 17 de abril pasado en el Juzgado en lo Correccional 2, de la localidad de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, y lo preside la jueza Claudia Dávalos, y se esperan los alegatos de las partes el miércoles de la semana que viene.



Villa, de 26 años, es juzgado por los delitos de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas" contra Daniela Cortés, y de ser hallado culpable podría recibir una pena máxima de seis años de cárcel.



En el juicio se debaten los supuestos hechos ocurridos en abril de 2020 en la casa que compartían Villa y Cortés en el barrio privado Saint Thomas, en la localidad de Canning, en la provincia de Buenos Aires.



Esa misma noche, Cortés publicó las imágenes de sus heridas en sus redes sociales y a la mañana siguiente hizo la denuncia penal.



Villa también fue denunciado por otra mujer en mayo de 2022 por un segundo episodio de violencia de género, que supuestamente sucedió en junio de 2021, por abuso sexual con acceso carnal, agravado por las lesiones.



El colombiano, que juega en el Boca Juniors argentino desde 2018, fue respaldado por el vicepresidente del club, Juan Ramón Riquelme, y de hecho participó del superclásico este domingo, que terminó en derrota contra River Plate por 1-0.



El encuentro de este domingo además de terminar en escándalo -con un enfrentamiento de los dos planteles en el campo de juego que derivó en seis expulsados, tres por lado-, Villa fue uno de los jugadores de Boca que más silbidos e insultos recibió de los hinchas de River, así como cánticos de la tribuna por su situación judicial.

*Con EFE

