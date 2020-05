Esta es la agenda judicial de Sebastián Villa

El caso de Sebastián Villa, tras la denuncia de violencia de género presentada por su expareja, Daniela Cortés sigue su marcha. Pero el jugador colombiano también sigue su contraataque. Este jueves hay un nuevo capítulo.

Villa estará en una audiencia virtual con la fiscal Verónica Pérez, de la Unidad Funcional de Instrucción de Esteban Echeverría. En ella, el exjugador del Deportes Tolima deberá ratificar o rectificar acerca de la denuncia que él presentó contra Cortés, acusándola de extorsión y amenazas.



El caso en su contra tendrá un día clave. El miércoles 13 de mayo deberá rendir indagatoria en la causa por violencia de género. Daniela Cortés denunció haber recibido “golpes reiterados, amenaza y extorsión”, y que no solo fue afectada ella, sino también su hija de 6 años y sus padres.



Cortés hizo su denuncia inicial en sus redes sociales. "No son evidencia de un único episodio de maltrato por parte de mi ex pareja; son una recopilación de varias heridas que él me causó durante el tiempo que convivimos. Como dije (...), denuncio haber sido maltratada física y psicológicamente a lo largo de dos años", escribió en su cuenta de Instagram.



"Quiero remarcar que las huellas de violencia que se ven en las fotos son prueba de la manera en la que él se comportaba constantemente", agregó.



Tras publicar un video defendiéndose de las acusaciones, Villa acusó a Cortés de extorsión y amenazas y dijo que la mujer le exigió 150 mil dólares para concretar la separación y volver a Colombia. Esa denuncia es la que deberá ampliar este jueves.



