Representante de Sebastián Villa estalló contra Boca Juniors

La relación entre Sebastian Villa y Boca Juniors es cada vez más complicada. El club decidió sancionar al jugador con 15 días de salario y lo mandó a entrenar por aparte por haber viajado a Colombia sin autorización.

Lejos de intentar un arreglo, el entorno de jugador parece echarle más leña al fuego. El representante de Villa, el exfutbolista argentino Rodrigo Riep, aseguró que el atacante no tiene problema en asumir el castigo si es necesario.



Riep aseguró que nadie llamó a Villa a notificarlo. “Sebastián se enteró de la situación no formalmente, es decir, nosotros no hemos tenido una carta-documento, o una formalidad del club. A no ser que haya llegado a la casa de Sebastián alguna notificación, a nosotros no por ahora. Pero, si ya está en todos lados rumoreándose, me imagino que ya la habrán enviado”, apuntó Riep.



“Hay cosas que mucha gente no tiene claro, no es que Sebastián agarró un avión y se fue corriendo. Después de tener muy pocas conversaciones con el club y de decirle que no a todas las ofertas, el chico dijo ‘bueno, me quiero ir' pero no mal, eh. Él jugó todos los partidos, jugó por Copa Argentina, por Copa Libertadores, no tuvo problemas; debe ser de los jugadores que más estuvo dentro el campo de juego. No es que no quiere jugar más en Boca. Eso es algo que deslizaron y no es así”, señaló Riep en declaraciones para TNT Sports y ESPN.



Riep dejó en claro que Villa no tiene mala relación con Juan Román Riquelme y que los referentes del plantel respaldan al colombiano. “Sebastián respeta mucho a Riquelme, lo aprecia mucho, porque lo ayudo en lo personal, en el momento difícil él fue cercano”, expresó.



“En un gran porcentaje los compañeros grandes del vestuario le dijeron ‘Te felicito, Sebastián’, ‘Dale para adelante’ y ‘Estamos con vos’, ese fue el comentario que nos llegó de Sebastián cuando tomó la decisión. Después tiene una relación normal con todos sus compañeros, él es muy bueno chico, y sus compañeros muy buenos”, fue otro de los comentarios de Riep.



