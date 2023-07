Muy incierto es el panorama para el futbolista colombiano Sebastián Villa, que debe presentarse a Boca juniors, donde no tendría oportunidad de volver a jugar.



Villa regresó en las últimas horas a Buenos Aires, luego de pasar varias semanas en Colombia, tras ser declarado culpable en el caso de violencia de género.



Boca Juniors le exigió su presencia en los entrenamientos, lo que no quiere decir que vaya a volver a vestir la camiseta xeneize.

El atacante colombiano no habría recibido permiso para viajar, por lo que se vio obligado a retornar a Argentina para presentarse al club.



Su llegada al aeropuerto fue registrada por diferentes medios de comunicación que lo esperaban, en busca de una declaración, ya que el futbolista ha guardado silencio frente a su situación. Esta vez tampoco habló.

🚨Sebastián Villa regresó al país después de las intimaciones de Boca.

*️⃣Se espera que el futbolista regrese a los entrenamientos, aunque no será tenido en cuenta.

*️⃣Se le busca una salida, pero su agente no tiene ofertas concretas. pic.twitter.com/mdEFJGPyZD — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 12, 2023



Versiones de prensa indican que a Villa le buscan salida, ya que la intención de Boca es que no permanezca en el club.

El caso Villa

Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors. Foto: AFP, Twitter de Boca Juniors

Villa, según se dijo en su momento, fue apartado de las actividades del club a pesar de tener contrato vigente y de estar habilitado para ser tenido en cuenta.



Luego, el futbolista habría decidido resolver de manera radical su situación deportiva y habría usado la vía de la presión para que Boca Juniors decida inmediatamente su futuro. Por eso, dicen los medios argentinos, regresó a Colombia, donde está después de recibir sentencia.



Desde su país de origen, Villa le habría dado un ultimátum a Boca Juniors para que lo reintegren. El pasado 23 de junio, se dijo que el jugador aseguró que si no lo tenían en cuenta en los próximos cinco días él mismo se consideraría agente libre y abandonaría el equipo.



Villa quiere quedar libre pero no lo vamos a permitir. El pase es de Boca. Una cosa es que no entrene con el plantel, pero tiene que cumplir con su obligación de seguir entrenando en el club", asegura el medio argentino 'TN' que dijeron del equipo xeneize.



Según indica 'TN', Boca Juniors le exigió a Villa, por medio de una carta, que regrese a Argentina, pues "no estaba autorizado para viajar a Colombia".





