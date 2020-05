¿Un truque con Cardona? La opción que tendría Villa para cambiar aires

El futuro de Sebastiñan Villa es incierto. Su situación judicial, producto de la denuncia de violencia de género que interpuso su expareja Daniela Cortés, no permite que haya claridad en la realidad deportiva del jugador.



Todo apunta a que no seguiría en Boca Juniors, según la información surgida des Argentina. Al parecer Boca busca resolver el futuro del futbolista y en ese escenario apareció un posible salvavidas, Xolos de Tijuana, que es dirigido por Gustavo Quinteros.

La más reciente información indica que el cuadro mexicano estaría interesado en llevarse al volante colombiano y a cambio regresaría a Boca otro colombiano, Edwin Cardona. Sería el truque perfecto para los dos jugadores. Uno que que necesita cambiar de aire en medio del escándalo y otro que quiere regresar.



Sin embargo, dos factores afectan la posibilidad: la idea de la dirigencia de Boca, encabezada por Jorge Ameal, de desprenderse del extremo colombiano sólo si es por venta.



Lo otro es que en estos momentos Villa no tiene permitido salir del país, hasta que la justicia no defina su situación. La semana pasada le fue otorgado el beneficio de no ir a cárcel mientras dura el proceso.



Por el lado de Cardona, ya la temporada pasada estuvo cerca de regresar al equipo.



