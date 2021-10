La difícil situación de Sebastián Villa en Argentina: podría ir a la cárcel

El colombiano Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors, aún no resuelve su situación judicial en Argentina, donde enfrenta una denuncia por violencia de género por parte de su expareja Daniela Cortés.

El colombiano deberá enfrentar un juicio oral por esta causa y por lesiones leves agravadas. La sala III de la Cámara de Lomas de Zamora ratificó la petición de la fiscal Verónica Pérez, por lo cual Villa debe ir a un tribunal.



Secretario jurídico de Boca habla del caso de Villa

El secretario jurídico de Boca, Santiago Orgámbide, se encuentra en Colombia, donde participó en el foto *Compliance y Fútbol”. Orgámbide se refirió a la situación actual de Villa, tanto en lo deportivo como en la denuncia que debe enfrentar.



“Ustedes conocen la situación de Villa respecto a una denuncia por violencia de género. A partir de eso el club tomó una serie de medidas, no de carácter dscipinario, sino de alejarlo para que atendiera su defensa legal. En este momento, Sebastián va a ser sometido a juico en Argentina. Uno tiene que estar a las resultas de ese pleito”, declaró Orgámbide a Red+ Noticias.



La pena que podría pagar Villa por violencia de género

El gran problema para Villa es que si determinan que es culpable y su pena es superior a tres años, deberá ir a prisión. Versiones iniciales, cuando se determinó que iría a juicio, hablaban de una posible pena de cinco a diez años.



“Si la justicia ordinaria lo condenase a una pena de más de tres años, es posible que quede detenido en Argentina. Es el problema que se plantea respecto de la situación personal que él tiene”, aseguró Orgámbide.



“Es innegable que como futbolista es un jugador brillante, me encanta como juega, pero también lo que se le debe pedir a los jugadores es respetar las normativas de todo. Cualquier forma de violencia debe ser descartada, a partir de eso, tiene que ser sometido a la justicia, de las resultas del pleito, del juicio que se hará, resultarán las consecuencias eventualmente para Sebastián. Espero que tenga la defensa adecuada”, añadió.



No es el único problema que ha afrontado Villa recientemente en Boca. El jugador, que pidió perdón y podría reaparecer con el primer equipo este fin de semana, ya había pagado una suspensión por parte del club.



“El club sí aplicó sanciones: él, con motivo de una enfermedad de su señora madre viajó a Colombia y no regresó en tiempo oportuno, se le aplicó una sanción de 15 días de suspensión que fue aceptada por el jugador”, explicó el funcionario de Boca.



Villa, además, tuvo otra sanción deportiva, esta vez, de parte de la Conmebol, por su participación en una gresca en el estadio de Atlético Mineiro, tras la eliminación de Boca de la Copa Libertadores, en cuartos de final. El colombiano recibió seis partidos de suspensión y una multa de 30.000 dólares.



