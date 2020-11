¡No lo perdonan! Exjugador arremete contra Sebastián Villa

El jugador colombiano Sebastián Villa volvió a jugar con Boca Juniors en el triunfo sobre Newell's (2-0), tras ocho meses fuera de las canchas por una denuncia de violencia de género.

Villa, de 24 años, tuvo una actuación de menor a mayor, en un partido por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino.



(Le puede interesar: ¡Micrófono abierto! Polémico audio de Queiroz sobre el caso Villa)



El colombiano no jugaba desde mediados de marzo, en el último cotejo oficial antes de la extensa suspensión del fútbol por la pandemia.



Pero también había quedado marginado del plantel de Boca por estar imputado en una causa por violencia de género iniciada por su ex pareja, Daniela Cortés, situación que la justicia argentina todavía no resolvió.



Este hecho generó una gran polémica en las redes sociales y una de las personalidades que más fuerte se manifestó fue Óscar Ruggeri, exjugador y panelista del programa F90, de Espn, quien mostró su inconformidad por la presencia del colombiano y explotó contra él y los directivos de Boca Juniors por permitirle jugador a pesar de que aún no haya un dictamen judicial final.



(También lea: Polémica: Queiroz habló del tema Villa y la violencia de género)



“Yo no sabía. Cuando vi que salió a jugar, dije 'este país es una joda'. No vamos a mejorar nunca. Una noticia tapa a la otra. Tenía que seguir como estaba hasta que la Justicia determinara qué pasó. Que entrene y le paguen el sueldo. La piba apareció con la cara lastimada y ¿sigue todo como si nada? No es así. Yo tengo tres hijas, me pasa una cosa así y las pelotas va a jugar. ¿Va a jugar así como si nada? Nunca le levanté la mano a mis hijos y viene uno de afuera y sigue como si nada porque es jugador de fútbol? Yo no lo acepto. Aplaudí en su momento a Boca. Ahora digo, muy mal. Quien sea. Riquelme, Ameal. No me interesa. Que vengan y me digan lo que quieran. No tranzo con los cobardes que les pegan a las pibas", aseguró Ruggeri.



DEPORTES

