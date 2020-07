Otro capítulo de la tormentosa novela de Villa y Boca

El caso de Sebastián Villa en Boca Juniors toma giros inesperados cada día. Hace poco unas fotos suyas violando la cuarentena fueron tema de escándalo, pero ahora salen a decir que el futbolista no quiere continuar en el elenco argentino.

Según Claudio Civielo, Villa no está contento con su situación en el club y no piensa quedarse, quiere buscar una nueva alternativa.



Civielo advirtió en el programa ‘La Oral Deportiva’ que Boca le iba a plantear una mejora a Villa en su contrato, pero las situaciones que se han vivido por la pandemia, los problemas personales, pues no se hizo efectiva.



Lo anterior, sumado a que en días pasados Boca no aceptó una oferta del Atlético Mineiro, tendrían a Villa en mala situación y pensando en salir del elenco argentino.



Boca ha señalado, según el periodista, que no prestará al jugador y que si se quiere ir deberá tener ofertas.



Villa tiene un problema judicial por presunta violencia de género, tras los señalamientos y acusaciones de su expareja, Daniela Cortés.



