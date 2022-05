A pesar de que ya le imputaron cargos por una nueva denuncia de abuso sexual, Sebastián Villa sigue en actividad con Boca Juniors y el domingo celebró el título de la Copa de la Liga, luego de que su equipo venciera 3-0 a Tigre, con dos asistencias suyas.

El hecho de que Villa siga jugando generó una fuerte reacción de un personaje muy vinculado al Mundo Boca: nada menos que el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, quien, además, fue la cabeza visible del club en uno de los ciclos más exitosos, entre 1995 y 2008.

Macri se preguntó por qué Villa sigue jugando



Macri fue enfático en señalar que Villa no debió jugar la final de la Copa de la Liga, debido a que en Boca hay una normatividad contra la violencia de género.



(Lea también: Guerra de barras: hinchas del Cali fueron apuñalados en Argentina)



“Boca tiene un protocolo... allí dice que en un caso así no debía haber jugado. Si ese es un protocolo, presidente de Boca. Eso lo dice todo”, declaró Macri a ‘Red Boing’.

Cómo funciona el protocolo contra la violencia de género



Ese protocolo, según el diario Olé, “Tiene como objetivo regular los procedimientos a seguir ante la concreción de 'hechos de violencia en razón de género, identidad de género u orientación sexual'”.



Curiosamente, el protocolo se creó en 2021, justamente cuando Daniela Cortés, expareja de Villa, lo denunció por violencia de género, un caso que todavía no se ha resuelto.



Sin embargo, ese protocolo tiene un vacío que ha permitido que Villa siga en actividad: para ponerlo en marcha, la víctima debe denunciarlo en el Departamento de Inclusión e Igualdad del club, que es un procedimiento distinto al de la justicia ordinaria. Después de ello, sí se pone en marcha el procedimiento contra el jugador.



(En otras noticias: Deportes Tolima: gran triunfo en Brasil y va a octavos en la Libertadores)



Villa no estará este jueves en el partido entre Boca Juniors y Deportivo Cali, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero no por el protocolo, sino porque está pagando una sanción de seis partidos por los incidentes en el partido contra Atlético Mineiro, el año pasado.



DEPORTES

Con Futbolred