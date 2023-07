Sebastián Villa volvió a Buenos Aires, Argentina, para presentarse a Boca Juniors, luego de estar casi un mes en Colombia y tras haber sido hallado culpable por la Justicia, que lo condenó a dos años y un mes, por “amenazas coactivas, en concurso real, con lesiones leves calificadas” a su ex pareja Daniela Cortés.

Más allá de estar en el club argentino, desde Boca hay una decisión tomada: Sebastián Villa no jugará más para el xeneize.

Sin embargo, necesita definir su futuro, pues necesita solucionar de la mejor manera el porvenir del jugador y del club.



Se informó que Boca Juniors buscará la salida de Villa en el actual mercado de pases, pues necesita liberar una plaza de extranjero para poder contratar un delantero: se habla del uruguayo Édinson Cavani o el colombiano Roger Martínez.



Sin embargo, este sábado se conoció algo distinto y todo indica que el volante podría jugar en Boca.

“Sebastián Villa tendría que jugar porque no está condenado con sentencia firme. El que tomó la decisión de no ponerlo es un burro o se dejaron llevar por los medios. Así y todo es el mejor jugador que tiene Boca”, se dijo Rafael Di Zeo.

