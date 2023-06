Sebastián Villa está entre la espada y la pared. Lejos de resolverse su situación todo indica que va al contrario, luego de ser condenado por delitos de violencia de género contra su ex pareja, Daniela Cortés, a dos años y un mes de cárcel.

Es verdad que la condena no está en firme, porque sus abogados apelaron. Boca Juniors lo respaldó y le permitió jugar los partidos incluso en medio de las diligencias judiciales, y había advertido que una condena de la justicia argentina haría que le soltaran la mano, como en efecto ocurrió.

Contra las cuerdas

Villa fue apartado de las actividades del club a pesar de tener contrato vigente y de estar habilitado para ser tenido en cuenta.



El futbolista habría decidido resolver de manera radical su situación deportiva y usaría la vía de la presión para que Boca Juniors decida inmediatamente su futuro.



Los medios argentinos aseguran que le dio un ultimátum al club que si no lo tienen en cuenta en los próximos cinco días se consideraría agente libre y abandonaría el equipo.

Sebastián Villa (der.), durante el primer día del juicio en su contra. Foto: Tomada de TyC Sports



Boca tiene en Villa uno de los patrimonios más altos de toda la plantilla y esta firmado hasta diciembre de 2024, pero el jugador no quiere estar sin trabajo más tiempo y espera, en Argentina o donde sea, seguir su carrera pues confía en que la apelación le favorecerá y, en todo caso, le permitirá seguir trabajando pues no estará en prisión.

