Boca Juniors volvió a consagrarse campeón en el fútbol argentino, esta vez en la Copa de la Liga de 2022, con nutrida participación de jugadores extranjeros claves para el equipo, nativos de Perú, Colombia y Paraguay.

Entre las figuras destacadas del plantel campeón asoma el colombiano

Sebastián Villa, el extremo de 25 años que se hizo lugar con habilidad y velocidad para abrir espacios en las defensas rivales.



Llegado a Boca hace cuatro temporadas, a finales de junio de 2018, desde Deportes Tolima, el extremo antioqueño no tardó en mostrar su calidad como jugador, con 22 goles y 21 asistencias en los 122 encuentros disputados en el club azul y oro.

Éxitos y problemas

Juan Román Riquelme, ídolo histórico y actual vicepresidente de Boca, no dudó en afirmar hace unos días que " Villa sigue demostrando sin dudas que hoy es el mejor jugador del futbol argentino, el más desequilibrante. Es importante, si (él) no hace el gol, te lo hace hacer".



Al mismo tiempo, Villa también fue protagonista en acciones polémicas, como cuando declaró su voluntad de irse del club, lo que no se cumplió porque no llegó ninguna oferta satisfactoria, como también las demandas judiciales que debe afrontar por denuncias de violencia de género contra sus exparejas.



Villa quedó imputado por el delito de abuso sexual contra una joven que lo denunció por agresiones que habría sufrido en 2021, informaron fuentes judiciales.



El jugador fue notificado de la imputación por el delito de "abuso sexual con acceso carnal" por parte de la fiscal Vanesa González, de la localidad de Lomas de Zamora, a las afueras de Buenos Aires, donde fue radicado el caso.



Desde hace ya algunos días Villa tiene una prohibición de acercarse a la mujer, cuya identidad se ha mantenido en reserva.



En la celebración del título del domingo, Villa se mostró desafiante en un video en el que dijo cosas, entre ellas, esta frase desafiante: "Vamos a sacar esto adelante, Dios sabe quién soy, mi familia sabe quién soy, el grupo sabe quién soy, el club sabe quién soy...", dijo.



Y agregó: "Vamos Boca, siempre con confianza y con fe. Bendiciones, gracias por el apoyo".

