El futbolista colombiano Sebastián Villa, que el pasado viernes fue condenado en Argentina por violencia machista contra su expareja, deberá afrontar otro juicio, esta vez acusado de abusos sexuales a otra mujer, según la resolución judicial a la que tuvo acceso EFE este lunes.

El juzgado de Garantías 2 del municipio bonaerense de Esteban Echeverría, a cargo del juez Javier Maffucci Moore, concedió la elevación a juicio de Villa, de 27 años y jugador del Boca Juniors, por el supuesto abuso sexual con acceso carnal a Tamara Doldán, de 27 años, ocurrido en junio de 2021.

Según el texto, fechado este domingo, la defensa de Villa no negó que hubiera habido contacto sexual entre Villa y Doldán, y afirmó que la línea de acción de la defensa "consiste en señalar que el acto fue consentido y que la víctima miente al respecto".



El texto transcribe el testimonio de la joven, que cuenta que el futbolista le pegó y la violó y luego le ofreció dinero para no perjudicarlo. Se trata de un segundo episodio de violencia de género por el que Villa fue denunciado.



El Juzgado en lo Correccional 2 de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora condenó el viernes pasado a dos años de prisión no efectiva a Villa en un juicio por violencia machista contra quien era su pareja en abril de 2020, Daniela Cortés.

Sebastián Villa en acción en el clásico. Foto: EFE



Villa fue sentenciado también a seguir una serie de reglas de conducta durante ese período, que incluyen abstenerse de cualquier contacto con Cortés y su familia y de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas, asía como someterse a un tratamiento psicosocial y participar en talleres para abordar su problemática.



El Boca Juniors comunicó el mismo viernes que Villa "no participará" en las convocatorias de las competencias que tenga que afrontar el club, en el que jugaba desde 2018, hasta que no haya una sentencia definitiva.



