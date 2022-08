Sebastián Villa volvió a quedar en la mira por una entrevista que publicó el diario Olé, en la que el jugador colombiano aparece junto a su mamá y a su hermana.

La nota se centra en el buen momento deportivo que el futbolista pasa en Boca Juniors, pero se olvida por completo de la indignación que causa el colombiano por estar activo, jugando en la Liga Profesional, a pesar de estar en un proceso legal por acusación de abuso sexual.

Sebastián Villa Foto: Luis Robayo. AFP



La nota, titulada “Mimado de azul y oro", recibió fuertes críticas en las redes sociales. En la foto, Villa aparece abrazando a su madre y su hermana, mientras que ellas lo besan. Allí se trata de ver la parte más humana del futbolista colombiano, al que incluso toman jugando videojuegos junto a Félix Benítez, su amigo y quien está acusado de ser cómplice de Villa, en el caso de abuso sexual a Támara Doldán.

Qué dice la entrevista a Sebastián Villa en Olé

“Parece que en Boca si la pelota no pasa por Sebastián Villa no vale el gol: de los 45 goles del equipo, participó en 32. Deportivo Villa o Villa dependencia, como se lo quiera llamar. Pero detrás de estos números impresionantes y la consolidación de un futbolista que se convirtió en el más determinante en el arco rival, hay mucho más que una racha. Hay detrás de escena razones para este despegue exitoso”, dice el comienzo de la nota, en la que prácticamente no hay ninguna referencia de sus problemas judiciales.

Olé o CÓMO NATURALIZAR LAS VIOLACIONES.

Tras las graves denuncias de violación contra el jugador Sebastián Villa, el diario Olé decidió que era hora de lavarle la carita. Publicó una nota sobre el "gran año de Villa", el amor de su mamá y su hermana y lo "familiero" que es (hilo) pic.twitter.com/a4t6snb3ft — Queridas (@queridasok) August 24, 2022



El canal ‘C5N’ entrevistó a Tamara Doldán, una de las denunciantes de las supuestas actitudes del futbolista colombiano. La mujer no ocultó su disgusto por la nota.



“Me molestó mucho. Estoy tan enojada. Me ofendió, es una burla terrible lo que hicieron. Me da desprecio y asco. No puede ser que hable tan maravillosamente de una persona que está procesada. Es una falta de respeto hacia mí y hacia un montón de mujeres. Creo que está todo pago e intenta lavar su imagen”, denunció Tamara.



El caso de Villa se complicó luego de que, a comienzos de julio, se revelara el audio de una conversación telefónica en la que Félix Benítez, asesor personal y mano derecha del delantero colombiano, intenta “arreglar” y convencer a Margarita, una íntima amiga de la denunciante, de que no llevara el tema a la justicia ni hiciera públicos los hechos.



