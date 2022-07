El pasado jueves 31 de junio, se llevó a cabo la audiencia de indagatoria contra el futbolista colombiano, Sebastián Villa, quien hace parte activa de la nómina del club Boca Juniors de Argentina. El delantero es acusado por un supuesto abuso sexual con acceso carnal contra Tamara Dosdán.



Durante la indagatoria, en donde el Antioqueño ofició como imputado, la defensa de la denunciante afirmó que en las declaraciones dadas por el ex Deportes Tolima se encontraron tres contradicciones o inconsistencias claves que podrían beneficiar a Dosdán.

Contradicciones de Villa

Entre ellas, y según se consignó en el tribunal, Villa manifestó que su familia y algunas personas de su entorno recibieron llamadas extorsivas en beneficio de Tamara, por lo que el jugador se presentó para denunciar estos hechos y aplicar una contrademanda por “falso testimonio y falsa denuncia”.

Sin embargo, lo que es bastante sospechoso para la defensa es que el ‘22’ de Boca no haya hecho esos señalamientos cuando sucedió el hecho y tuviera que esperar hasta la audiencia para exponerlos. Así mismo, tampoco lo hizo cuando supuestamente la demandante le pidió dinero a cambio de no denunciarlo ante la justicia, un hecho que está en duda, pues es muy difícil comprobarlo.



Por otro lado, Villa también dijo que mientras tenia relaciones sexuales con Dosdán, su mejor amigo, Felix Benitez, ingreso a la habitación a sacar dinero para pagar el transporte y la presencia de las chicas que estaban en la vivienda. No obstante, los abogados de la presunta víctima manifestaron que esto es una intención del futbolista por construir un testigo.



Esto con el fin de que esa persona sea citada a testificar y diga que él pudo observar una relación consentida.



Por último y la prueba más contundente, estaría vinculada con un error que cometió el jugador al momento de su declaratoria, cuando primero dice que fue su amigo Félix, quien entró a sacar el dinero, pero luego dice que fue él quien le pagó a las señoritas.

Corinthians vs. Boca, en Copa Libertadores. Foto: EFE

Esto dijo el delantero de Boca Juniors

“Tenemos mucha química en la cama (...) Ya cuando llegamos a mi casa, conecté el celular mío al bluetooth para poner música. Ahí empecé a bailar con Tamara en forma sensual, a ella le gustaba mucho cómo yo bailaba”, expresó Villa.

La identidad de la tercera mujer es todavía desconocida. Foto: AFP, @danicortesms, Captura de pantalla YouTube América TV

“Ahí empezamos a besarnos y nos fuimos a mi habitación. En la habitación, ella entró al baño y yo estaba en la cama, desvistiéndome. Ella sale desnuda y me empieza a hacer sexo oral”, agregó.



Luego menciona el momento en que supuestamente entró su amigo a pedir el dinero: “Él ve pues que yo estoy teniendo relaciones sexuales con Tamara. Porque él entró a la habitación para buscar el dinero para pagarle la presencia a las personas que habían llegado”, manifestó.



Yo ahí paré con Tamara, le dije a Félix que fuera a la caja fuerte, que él sabía los dígitos, él es la única persona que sabía los dígitos de la caja fuerte (...) Él fue por la plata, luego sale, les paga a las chicas el uber, yo sigo con Tamara, con la relación que teníamos, yo eyaculo, nos limpiamos y salimos pues de la mano de la habitación, concluyó.



El abogado de Sebatián Villa pedirá cambiar al fiscal del caso, Venessa González, pues según afirma, es evidente la molestia que esta mujer siente contra el jugador y su representante legal. La indagatoria duró 3 horas.

