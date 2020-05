Chats, golpizas y pérdida de un bebé, las pruebas en contra de Villa

De a poco sigue la investigación del caso en el que Daniela Cortés, expareja de Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors y de la Selección Colombia, por violencia de género, en la que el futbolista también hizo una demanda. Esta vez, el caso para la declaratoria fue para Cortés y sus testigos.

Para apoyar la denuncia, Cortés llevó a su hermana y a una amiga, quienes de manera virtual, desde Colombia, entregaron sus testimonios, que dejaron una coincidencia en el relato de las agresiones físicas por parte de Villa a su expareja.



Según relató la amiga de Daniela Cortés, la mujer estuvo embarazada hace un año y medio y como producto de una supuesta golpiza de Villa, habría perdido el bebé, tras tener un sangrado.



"¿Si estuvo embarazada? Sí señor, hace aproximadamente un año ella me lo contó, se hizo varias pruebas que resultaron positivas, y luego de uno de esos episodios de golpizas tuvo un sangrado. No quiso ir al médico porque sintió mucho dolor y aparte tenía el sangrado. Ella estaba muy feliz y contenta para poder conformar un hogar como tanto habían planeado. Es más, Sebastián le estaba pidiendo un hijo hace tiempo, desde que se fueron a la Argentina estaban buscando el bebé”. publica el diario Olé, que recoge las voces de la amiga.



Por su parte, la hermana de Cortés aseguró que siempre hablaban cuando Villa supuestamente la golpeaba y las pruebas quedaron en unas chats que ella tiene, en donde además hay imágenes de los golpes.



"Realmente, Dani siempre se comunicaba conmigo siempre que sucedía cualquier tipo de agresión hacia ella. Me contaba lo que estaba pasando y me mandada fotos de los golpes que tenía en el rostro o en cualquier otra parte del cuerpo. Fueron constantes, tanto físicas como verbales y tengo fotos del 2018. Es un chat conmigo del 12 de abril. Me contó que el sábado anterior habían estado como en la casa disfrutando en pareja y después, en medio de la conversación, empezó a poner la situación como salida de contexto, empezaron las agresiones. Me decía que Sebastián la había agredido nuevamente, que se quería venir para acá, que estaba muy aburrida", dijo.



Por su parte, Fernando Burlando, abogado de la expareja de Villa, aseguró que en los próximos días pondrán dos demandas nuevas en contra del jugador de Boca Juniors.



"Una por violación de cuarentena y otra por falsa denuncia de extorsión y estafa procesal. Hizo una falsa defensa diciendo que no eran pareja, cuando todos contaron que estaban comprometidos. Y todo el tema de la plata que metió en el medio”, sentenció en declaraciones recogidas por el diario Olé, en las que además dijo: "Va a terminar todo en un juicio oral y tendrá su condena, que luego veremos cómo será pero le traerá problemas.



