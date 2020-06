El nuevo problema que podría afrontar Sebastián Villa

El caso de Sebastián Villa y la denuncia de su expareja, Daniela Cortés, por violencia de género, ha tenido un cruce de supuestas pruebas de maltrato, de lado y lado.

Villa presentó la semana pasada ante el juez que lleva su caso en Argentina unos chats con Cynthia, la hermana de Daniela Cortés.



En la conversación del 27 de abril, mismo día en el que la mujer denunció el supuesto maltrato en redes sociales, Villa expresaba que Daniela le había pegado y no lo dejaba salir de la casa en la que vivían juntos.



Cortés se comunicó con el diario argentino Olé y envió pruebas de que la conversación había sido modificada y que se había omitido información en la que ella le decía que recordara que él le había pegado antes.



“El chat que ellos mandaron es todo real menos esta parte, porque ellos borraron cuando puse 'pero tu sí le pegaste muchas veces'. Eso sí lo borraron. Es lo único que noté", explicó la hermana de Daniela.



En medio de esas filtraciones en medios, Daniela mantuvo silencio, pero sí se manifestó en su cuenta de Instagram. Con un mensaje que decía “Violencia es mentir", expresó su indignación por la supuesta omisión de información por parte de Villa.

La réplica de Daniela Cortés en Instagram Foto: Instagram



En diálogo con Olé, el abogado de la mujer, Fernando Burlando, dio su opinión sobre este hecho, aunque no dio a conocer las consecuencias.



“De ser así la información que ha conseguido el diario Olé, obviamente que es algo muy, muy delicado. Adulterar pruebas no es algo que no genere consecuencias jurídicas", dijo.

Luego añadió: “Obviamente hay que ver bien de qué se trata, pero también puede ser parte de una estafa a la Justicia, por el hecho de mostrar algo incompleto o adulterado. Para que tengas una idea, omitir decir la verdad también se considera un falso testimonio y también es mentir".



REDACCIÓN DEPORTES

Con Futbolred