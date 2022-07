El caso de abuso sexual en el que está involucrado Sebastián Villa, denunciado por Rocío Tamara Doldán, supuesta víctima, tomó otro rumbo con un nuevo audio que se reveló en los últimos días en Argentina, en el que se escucha al futbolista colombiano de Boca Juniors hablando con la mujer sobre un 'trato'.

El 'trato' entre Villa y la denunciante

Sebastián Villa. Foto: EFE

Ese trato habría sido supuestamente una suma de dinero que le ofreció Villa a Rocío, pero que ella devolvió al no aceptar "la humillación y el maltrato que recibió", según dijo la mujer en su indagatoria.



La prueba será incorporada en la investigación que lleva la justicia argentina. Es un video que habría grabado Tamara Doldán, en un restaurante de Puerto Madero en una aparente reunión con Villa.



“Tenemos un pacto”, se escucha al principio del video; luego se ve cómo se dan las manos dos personas sentadas en la misma mesa del restaurante, que serían Villa y Doldán.



“Supuestamente hicimos, cerramos un trato, ¿no?”, insiste el hombre, que según su voz sería Villa. “Sí, sí”, respondió Rocío.



“Usted es una mujer de palabra, yo soy un hombre de palabra. Cerramos el trato... Ya no vamos a tener que hablar más de esas cosas. ¿Es así o no es así? Los tratos...”, dice la voz masculina, quien luego hace un comentario sobre el café que están tomando, y finaliza diciéndole a la mujer: “deje esa mal genio, cómo se ve de fea así; sonriendo se ve bonita”.

