Sebastián Villa, titular con Boca Juniors este domingo en el partido contra Belgrano, recibió una novedad sobre su situación judicial mientras se encontraba en cancha. Según informa el diario 'Clarín', de Argentina, Villa, quien lleva más de una semana en audiencias por un caso de violencia de género contra su expareja, iría a un nuevo juicio. Esta vez, por violación, según pidió la Fiscalía General de Lomas de Zamora.

Piden que Villa vaya a juicio por violación en Argentina

Sebastián Villa. Foto: AFP

Conforme reportó 'Clarín', la Fiscalía de la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora le pidió al juez de garantías Javier Maffuci que eleve a juicio la causa que se adelanta contra Villa por violación.



Rocío Tamara Roldán, una joven argentina, acusó al deportista por un hecho ocurrido en junio del año pasado en una casa de un 'country' de la localidad bonaerense de Canning.



El pasado 13 de mayo hizo una denuncia por violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio ante la Justicia.



Hace un año, en una entrevista con 'Telefe Noticias', recordó el momento del supuesto ataque: “Fuimos a un asado, había amigos del plantel, fue normal. Siempre íbamos, fue algo normal. Pero él ya había tomado un poco y nos fuimos a su casa, seleccionamos poquitas personas. Ya me tiraba algún comentario machista. Yo estaba bien, me fui contenta, estaba con la que persona en la que confiaba”.



Y continuó: “Sentí miedo. Porque no sabía qué me iba a hacer él. Me esperaba lo peor. me di cuenta y lo sentía. la sensación de tenerlo arriba mío no me la puedo olvidar. Entonces tenía mucho miedo, no tenía fuerzas para nada. ya había gastado toda la fuerza que tenía”.



“Le escribí a una amiga y él no quería que ella entrara. Me pedía que levante la cara. Me quería abrazar pero yo no quería que me toque más. Él no se despegaba de mí ni un segundo, tenía miedo que hable con mi amiga. Él puso música, quería seguir tomando hasta la 1 de la tarde, hacer un asadito hasta el otro día”, señaló la joven.



Hasta el momento, no se conoce si el pedido de la Fiscalía fue aceptado por el juez de garantías.

*Con información de La Nación, de Argentina.