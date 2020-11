Villa estaría en lista de Queiroz para juegos contra Uruguay y Ecuador

El futbolista colombiano de Boca Juniors Sebastián Villa habría sido bloqueado por el técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, para los partidos 3 y 4 de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022 contra Uruguay y Ecuador.

Las informaciones desde Argentina advierten de este hecho, aunque Villa no ha sido de la partida con el conjunto de Buenos Aires.



Villa afronta en ese país un problema de violencia doméstica, tras las acusaciones y demandas de su compañera, Daniela Cortés, tema que no se ha solucionado y que le ha causado muchos inconvenientes profesionales.



Queiroz no ha dado a conocer la nómina del combinado nacional para los dos compromisos, contra Uruguay en Barranquilla y Ecuador en Quito, tras la victoria 3-0 contra Venezuela y el empate 2-2 con Chile en las dos primeras jornadas.

#SebastiánVilla convocado a la selección #Colombia. El atacante de #Boca esta en la lista de Queiroz para jugar las fechas 3 y 4 de las eliminatorias a #Qatar2022. pic.twitter.com/PTq5OeJgtw — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) November 4, 2020





