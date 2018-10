Villa es motivo de burlas en Argentina por desconocimiento de Gardel

El delantero de la Selección Colombia Sebastián Villa es motivo de burla en Argentina. El extremo de Boca Juniors dio una entrevista a la cadena radial argentina Cooperativa La 770, en ella el colombiano fue preguntado por el vínculo de Medellín con el máximo representante del Tango, Carlos Gardel.

Uno de los encargados en de la enteravista fue el el periodista deportivo Aldo Proietto, quien le pregunto a Sebastián Villa sobre Carlos Gardel y el reconocimiento que tiene en la capital de Antioquia, el delantero colombiano respondió: "La verdad que no sabía, ahora que tú me dices lo vengo a saber.".



Ante las preguntas, el colombiano agregó: "No, no he escuchado hablar de él, pero le mando un saludo muy especial y un gran abrazo".

En ese momento el tono cambió, pues su respuesta incomodó a alguno de sus entrevistadores quienes bromearon con terminar la misma; sin embargo los periodistas bromearon en buen tono, asegurando que 'son cosas que pasan'.



Al concluir el interrogatorio a la nueva figura de Boca Juniors, el periodista aseguró: “Sebastián (Villa) te agradecemos mucho tu tiempo y lo único que no me gusto de la nota, es que no conocieras a Gardel. Cuando bajes ahora de tu edificio pregúntale al encargado, al portero, a una señora que limpia o vecino, pregúntale quien era Gardel”.











DEPORTES