El mensaje de Villa a sus compañeros tras la denuncia de agresión

La acusación de agresión que hizo Daniela Cortés, esposa de Sebastián Villa, sorprendió al entorno del fútbol argentino. Villa contraatacó y también presentó un denuncia contra su pareja, mientras cambió de domicilio y, por ahora, se fue a vivir a la casa de Juan Fernando Quintero.

Ya Villa, en sus redes sociales, se refirió al asunto públicamente. Ahora se conoce el mensaje que el jugador colombiano envió a sus compañeros, vía WhatsApp.



"Muchachos sabrán lo que está saliendo en las redes sociales udes saben quien soy yo cometo errores. Pero Se los juro por mi madre que está mal de salud que en este tiempo no la e tocado y que yo voy a aclarar las cosas les pido disculpas y que lo que se dice no es así”, les escribió Villa a sus compañeros. El mensaje, copiado textualmente, fue revelado por el diario Olé.



El mismo medio señaló que la reacción del plantel de Boca fue de sorpresa, porque en ese mensaje, Villa no niega la agresión a su pareja.



Villa también habló con un dirigente de Boca sobre lo ocurrido, en términos muy similares. “Le juró que ahora no hizo nada, dijo que se había criado en un ambiente bravo y que había sido violento, pero la religión que se metió le cambió la vida”, reveló una fuente de Boca a Olé.



Según el diario, Villa asiste desde hace algún tiempo a una iglesia millennial de origen australiano y aseguró que ese culto pentecostal “le enseñó el camino correcto”.



