Sebastián Villa se defiende ante nueva polémica que vive en Argentina

Sebastián Villa volvió a ser polémica en Argentina luego de que apareciera en redes un video suyo bailando, que supuestamente fue grabado luego de la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores, generando críticas de los aficionados.

Sin embargo, el futbolista colombiano dio declaraciones este viernes al canal TyC Sports, en las que aclara que este video no es actual.



“Las imágenes que se ven en las redes son de un cumpleaños familiar en diciembre”, aclaró el jugador, para hacerle frente a las críticas.



"La persona que lo subió, allegada a mi representante... no era momento para subirlo. Estoy dando la cara ante los hinchas porque no tengo nada que esconder", agregó.



En el video, se ve a Villa festejando el cumpleaños de la modelo argentina Macarena Gastaldo, por lo que las reacciones no se hicieron esperar. Los aficionados lo juzgaron por estar, supuestamente, en festejos tras la dolorosa derrota contra Santos.



Villa, que en 2020 estuvo envuelto en un escándalo por violencia de género, arranca el 2021 con la eliminación de la copa y este malentendido.



Sobre la eliminación, dijo: "Nos faltó actitud, no tengo palabras". "Le pedimos disculpas a la gente por lo que pasó".





