Un juez argentino desestimó este viernes la solicitud de detención del futbolista colombiano de Boca Juniors Sebastián Villa solicitado por una fiscal en la causa que investiga el presunto abuso sexual de una joven a mediados de 2021, pero no todo para ahí.

Rocío Tamara Doldán, quien denunció a Villa por abuso sexual en hechos que habrían ocurrido en junio de 2021 habló.



(Millonarios: las verdaderas razones de la eliminación)

(Faustino Asprilla envía mensaje con doble sentido a Egan Bernal)



Doldán decidió ir a los medios de comunicación argentinos y dar su versión de lo que ocurrió con el futbolista de Boca Juniors.

Muy duro



“Villa me arruinó la vida”, dijo a Telenoche, e insistió en que fue la médica que la atendió en el Hospital Penna quien la impulsó a hacer la denuncia: “La médica me dijo ‘mami, fuiste violada’”.



Doldán habló con Infobae y precisó que le duele que Boca Juniors no tenga empatía con su caso y Sebastián Villa siga jugando para ese equipo.



“Siento dolor. Me hiere. Me lastima muchísimo. Mirá, yo era de Boca y todo mi familia era de Boca. Se festejaba mucho cuando jugaba Boca, y eso es algo que no se puede hacer más en mi familia. Es decepcionante”, dijo.



Y agregó: “Lo único que le pido a Boca, y a todos, es un poco de empatía y de respeto. Todos tenemos el principio de inocencia, eso es verdad, ¿pero un poco de empatía no se puede? No entiendo, ¿por qué lo tienen que inflar tanto? Por lo menos, no sé, que sean un poco más empáticos”, comentó.



(Andrew Redmayne: los memes estallaron con el exótico arquero de Australia)

(Perú: inesperada renuncia por la eliminación del Mundial)



Deportes