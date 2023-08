El colombiano Sebastián Villa se quiere desvincular a toda costa de Boca Juniors. El atacante todavía se encuentra bajo contrato con el cuadro argentino, pero aun así fue visto en las últimas horas entrenando con la camiseta de otro equipo.

Villa provoca a Boca

El atacante de 27 años entrenó con la Unión Deportiva Lanzarote, equipo de quinta división de España, país que escogió Villa para esperar noticias sobre su futuro.



En días pasados, el futbolista al parecer habría rescindido su contrato con Boca Juniors luego de que el club, según él, no le haya dejado entrenar ni hacer parte de la plantilla.



No obstante, en Boca aseguraron que el jugador si tenía permiso para entrenar en las instalaciones del club, pero fue Villa quien no quiso ir a la sede a seguir en forma en caso de que los xeneizes volvieran a contar con sus servicios.



El deterioro de la relación entre el club argentino y el jugador se dio cuando Villa fue sentenciado por la justicia argentina por supuesta agresión sexual a su anterior pareja.

Por el momento, se espera respuesta de Boca sobre la razón por la que el jugador se encuentra vistiendo la camiseta de otro club estando bajo contrato con los argentinos.

Sebastián Villa, todavía jugador de Boca Juniors, se encuentra entrenando con la @UD_Lanzarote, de la 3ªRFEF de España.



El jugador se encuentra en España a la espera de conocer su futuro. pic.twitter.com/KSKGLT0mHJ — Marcos Durán (@marqoss) August 3, 2023

