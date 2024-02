¿Sebastián Villa regresa a la Liga? Deja ilusionante mensaje que agita los rumores

Recordar es vivir y eso parece ser lo que hace Sebastián Villa en la lejana Bulgaria, donde actúa en el Beroe Stara Zagora y de alguna manera parece añorar a los suyos en Colombia.



Su amigo Alex Castro publicó un mensaje suyo, con la camiseta de Deportes Tolima, y de inmediato la afición tolimense se emocionó. Las redes ardieron cuando el propio Villa compartió la foto en sus historias, ¿un mensaje cifrado de posible regreso?

En Bulgaria el extremo apenas ha jugado un partido oficial, lo que llama la atención, pero tiene una explicación: él y el club esperaban un fallo de la Fifa para que sea convocado con más regularidad ya sin el asomo del conflicto legal que mantiene con Boca Juniors, de donde salió en malos términos.



A pesar de que seguía bajo contrato con el club 'xeneize', todo cambió cuando el colombiano rompió ese vínculo de forma unilateral y se consideró agente libre para firmar con cualquier equipo.



De hecho, Villa decidió viajar a Colombia y luego se fue a Europa, donde estuvo entrenando con el Lanzarote, de tercera división, y después se encontró con la opción de firmar con el Beroe Stara.

Ante este hecho, Boca Juniors no aguantó más y de inmediato reclamó a la Fifa una compensación de cinco millones de dólares, la liberación del cupo de extranjero y sanciones deportivas al colombiano.



Fifa tomó una importante decisión sobre el tema y afecta sobre todo a Boca Juniors. Y es que el ente rector del fútbol se ha considerado incompetente en el caso, ya que considera que el mismo se debe tratar por la justicia laboral de Argentina.



“El club recibió un ‘cachetazo’ en lo que concierne a la disputa judicial contra el exjugador del club Sebastián Villa, condenado a dos años y un mes de prisión en suspenso por un delito relacionado a la violencia de género contra su expareja, Daniela Cortés”, reportó el medio TyC Sports.

El periodista César Luis Merlo completó: "El tribunal entendió que eso debe ser tratado en la Justicia laboral argentina y el colombiano no será suspendido ni tendrá sanciones económicas".



De igual manera, se decidió no sancionar ni deportivamente ni económicamente, por lo que Villa podrá seguir jugando en Bulgaria sin problemas.



Pese a la decisión, Boca Juniors le queda una última bala que gastar y es que podrá apelar la decisión ante el Tribunal del Deportes (TAS) en Suiza. La directiva analizará si se llevará o no la situación que lleva ya tiempo atormentando a ambas partes.

Ahora, para los hinchas del Tolima la añoranza es clara: en su paso por Ibagué, Villa disputó 76 partidos, anotó 9 goles y dio 15 asistencias antes de marcharse a Argentina. ¿Volverá? Es claro que la indirecta para el técnico David González y la directiva de los 'pijaos' quedó enviada. Ahora es cuestión de esperar...

