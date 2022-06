Sebastián Villa ha vivido épocas de gloria y frustración desde que es jugador de Boca Juniors. Los goles y los títulos contrastan con la cadena de escándalos y polémicas en las que ha estado involucrado. La más reciente, por la denuncia que recibió por un caso de supuesto abuso sexual, por el que este martes una fiscal pidió que se ordenara su detención.

Este es el historial cronológico de las controversias y acusaciones que ha vivido el futbolista en los últimos años.

28 de abril de 2020

Sebastián Villa es acusado de violencia de genero por su exnovia Daniela Cortés. Cortés publicó fotos en sus redes sociales y acusó al volante de Boca de haberla golpeado. Los señalamientos no acabaron y el 30 de abril Cortés confirmó su denuncia ante los jueces. De hecho, el 4 de mayo la mujer señaló que por culpa de las golpizas había perdido un hijo.



El jugador fue separado del plantel y solo volvió a jugar con el primer equipos 293 días después.

30 de junio de 2021

El caso por supuesta agresión sigue. La prensa informa que Sebastián Villa irá a juicio, tras la investigación de violencia de género que recae sobre él, luego de las denuncias de su expareja Daniela Cortés.

29 de julio de 2021

Villa toma la decisión de irse de Boca, ofendido y enojado porque el Consejo de Fútbol rechazó una oferta por su ficha de parte de Brujas, de Bélgica, el delantero tomó todas sus pertenencias, saludó a sus compañeros y se fue. Nadie se lo impide. Ni sus representantes, ni sus compañeros, ni el cuerpo técnico (entonces liderado por Miguel Ángel Russo), ni los integrantes del Consejo xeneize.

13 de agosto de 2021

A través de su cuenta de Instagram, el delantero decide manifestarse públicamente sobre su situación.



"A raíz de las distintas versiones relacionadas a mi salida del país, quiero expresar que fue por un tema familiar, la salud de mi madre en este caso, quien hoy gracias a Dios, se encuentra cada día mejor. Esto me pone muy feliz y mucho más tranquilo". En ese mismo posteo da a entender que quiere irse: "Planteé un crecimiento personal, familiar y profesional".

14 de agosto 2021

Villa se ha tomado más días de vacaciones, lo que ha generado más polémica. La licencia especial que pidió Villa se vence. Ese día debe presentarse en Boca, algo que no sucede. El Departamento de Legales del club toma nota de la falta.

28 de agosto 2021

Villa vuelve a la Argentina con la ilusión de concretar su salida y emigrar al fútbol europeo. En los pasillos del aeropuerto de Ezeiza acusa: "Riquelme no me atiende el teléfono".

15 de septiembre de 2021

Sebastián Villa.

Villa viajó a Colombia porque su madre está enferma y el club lo sancionó duramente, lo suspendió por 15 días y no recibirá sueldo. El volante estaba enfurecido con la directiva, pues a pesar de haber recibido varias ofertas el club no se daba su salida.



El jugador no firmó la carta en la que le advertían la decisión y les dijo a los dirigentes que hablaran con su abogado, según información del Diario Olé.

3 de octubre de 2021

Villa decide no acompañar al plantel al Monumental, para el River-Boca. Su actitud no cae nada bien dentro de un plantel que lo mira de reblo y que respeta, pero no comparte su drástica decisión de emigrar de un día para otro.

8 de octubre de 2021

Villa, en el partido ocntra Mineiro.

Al final del segundo partido de octavos de la Copa Libertadores, jugadores, miembros del cuerpo técnico y directivos de Boca Juniors protagonizaron incidentes en la zona de traslado e intentaron ingresar a la fuerza al camerino de los árbitros, rompiendo todo a su paso. La Policía intervino e incluso se lanzaron gases lacrimógenos.



Villa recibió seis partidos de suspensión y una multa de 30.000 dólares al verse involucrado en una batalla con los jugadores de Atlético Mineiro.

28 de octubre de 2021

Villa aún no resuelve su situación judicial en Argentina, donde enfrenta una denuncia por violencia de género por parte de su expareja Daniela Cortés.

Primero de diciembre de 2021

Boca-Newell's fue pospuesto por mal tiempo. En ese momento tanto Edwin Cardona como Villa y Zambrano estaban en la lista de titulares. Entrenaron con normalidad y minutos antes del pitazo inicial aparecieron en el banco de suplentes.



Se especuló con una supuesta pelea, pero finalizado el encuentro el mismo Sebastián Battaglia desmintió todo en rueda de prensa. Dijo que se trataba de una intoxicación y abrió muchas dudas. Luego, la prensa argentina informo que se habría tratado de un acto de indisciplina de los colombianos.

Mayo 13 de 2022

A escasas horas de que Boca Juniors juegue su partido de semifinal de la Copa Argentina ante Racing de Avellaneda, el futbolista colombiano Sebastián Villa fue denunciado por intento de homicidio y abuso sexual, según logró constatar el diario 'La Nación', de Argentina.

Mayo 17 de 2022

La joven que acusó al futbolista colombiano Sebastián Villa, de Boca Juniors, de abuso sexual agravado y privación de la libertad, ratificó su denuncia ante la justicia argentina, informó su abogado.

19 de mayo de 2022

Villa quedó formalmente notificado como imputado en la causa que lo investiga por el abuso sexual de una joven, ocurrido en julio del año pasado en su casa de un country del partido bonaerense de Canning.



El abogado Roberto Castillo, quien representa a la denunciante, aseguró que con la prueba aportada hasta el momento, el delantero xeneize “debería ser llamado a prestar declaración indagatoria” y “no sería descabellado” que le dicten la prisión preventiva debido al riesgo procesal que existe si permanece en libertad.

23 de mayo de 2022

Sebastián Villa.

En la celebración del título de de Boca en el fútbol argentino, Villa se mostró desafiante en un video en el que dijo cosas, entre ellas, esta frase desafiante: "Vamos a sacar esto adelante, Dios sabe quién soy, mi familia sabe quién soy, el grupo sabe quién soy, el club sabe quién soy...", dijo.



Y agregó: "Vamos Boca, siempre con confianza y con fe. Bendiciones, gracias por el apoyo".

7 de junio de 2022

Villa tiene un “personalidad normal” y no presenta “rasgos psicopáticos o psicosis”. Así se estableció en el informe médico elaborado después de que el futbolista fuera sometido a un peritaje psiquiátrico en el marco de la causa judicial donde está imputado de abuso sexual, tras haber sido denunciado por violación por una joven con la que mantenía una relación sentimental.

7 de junio de 2022

Las fiscales Verónica Pérez y Vanesa González piden la detención del colombiano. "Por lo que a juicio de esta Fiscal se encuentra probado la comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal… y motivos bastantes para sospechar que Sebastián Villa Cano ha participado en su comisión, y... solicito se dicte la correspondiente ORDEN DE DETENCION”, dice parte del documento difundido por Infobae.



El pedido fue formalizado en la noche de este martes. La decisión recae en el juez de garantías Javier Maffucci Moore.



