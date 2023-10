Sebastián Villa ficha por equipo exótico: ¿resolvió su problema judicial en Argentina?

Sebastián Villa ha sido más noticia de la crónica judicial que de la deportiva en Argentina. Fue condenado por violencia de género contra Daniela Cortés, su expareja sentimental, y tiene un proceso en curso por presunta violación contra una mujer argentina, Tamara Doldán, que lo llevará también a juicio.



Sebastián Villa fue apartado del plantel de Boca Juniors tras la denuncia penal, a pesar de tener contrato en vigor, sus hazañas en Argentina quedaron en el pasado, ya no se habla desde el momento de la primera condena, que está en proceso de apelación.



Así las cosas, Villa no tiene otra que entrenarse y esperar a una resolución o a una oferta para volver a competir, aunque todavía no haya noticia de una u otra opción. Hasta ahora.



Sebastián Villa en acción en el clásico. Foto: EFE

Villa jugará en el equipo de Westcol en la Kings League

El antioqueño confirmó, de manera sorpresiva, que jugará en la nueva Kings League Américas, competencia que lidera Gerard Piqué, presidente del torneo.



Villa estuvo en un stream con el 'influencer' Westcol, quien le ofreció un puesto en el equipo que preside junto al cantante Arcángel. "Papi, tengo un equipo en la Kings League, ¿estás listo?".



Automáticamente, el jugador colombiano dio su visto bueno y le comentó: "Claro, ¿a dónde está el contrato? Ya estoy activo, papi", inició Villa con gran entusiasmo, y finalizó "De una, vamos. Para qué hacerla larga".

Villa celebra gol con Boca Juniors. Foto: EFE

El anuncio oficial sigue pendiente, pero es habitual en la Kings League este tipo de acuerdos informales que luego se oficializan. Para la Kings League Américas, el presidente es el mexicano Miguel Layún, aunque Gerard Piqué seguirá al frente de la organización.



Villa y sus números en Boca Juniors

Sebastián Villa deslumbró con la camiseta de Boca Juniors antes de estar involucrado en las demandas judiciales. El delantero jugó 172 partidos, ganó siete títulos con el xeneize y marcó 29 goles entre 2018 y el 2023.

