El viernes pasado, el futbolista Sebastián Villa fue denunciado en Argentina por una mujer, identificada como 'Rocío', por los delitos de violación e intento de homicidio. La descripción de la supuesta agresión, ocurrida en la casa del futbolista en junio de 2021, es escandalosa. Aun así, Villa parece seguir con su carrera deportiva como si nada.

El futbolista jugó en la victoria por penaltis de su equipo contra Racing, el pasado sábado, por la Copa de la Liga de Argentina. Estuvo en el campo 120 minutos y cobró el quinto penalti, con lo cual celebró la clasificación a la final.



De parte de Boca, que en teoría aprobó el año pasado un protocolo para estos casos de violencia de género, no hubo ninguna respuesta de peso al respecto.



Por el lado de Villa, quien fue chiflado durante todo el juego, tampoco parece haber mayor muestra de angustia. Su celebración del penalti fue desafiante y sus reacciones en redes sociales sociales parecen ir en la misma tónica.



