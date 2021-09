Sebastián Villa: este es el duro castigo que le impuso Boca Juniors

El tema de Sebastián Villa en Boca Juniors sigue más que empantanado. Tiene problemas, desde hace tiempo viene en un tira y encoge con los dirigentes, pero la tapa sucedió este miércoles.

Villa viajó a Colombia porque su señora madre está enferma y el club lo sancionó duramente, lo suspendió por 15 días y no recibirá sueldo.



El volante está enfurecido con la directiva, pues a pesar de haber recibido varias ofertas el club no ha dado prenda para su cambio de equipo, lo que lo tiene mal.



Hace poco se reincorporó a los entrenamientos, pero a hoy Villa no quiere seguir, lo ha expresado, pero Boca lo mantiene en la nómina.



Antes del entrenamiento del miércoles, el club le iba a notificar sus sanciones, pero el jugador no firmó la carta en la que le advertían la decisión y les dijo que hablaran con su abogado, según información del Diario Olé.



"Son 15 días de suspensión a partir de hoy, sin cobrar el sueldo y entrenándose solo”, escribió el diario argentino.



Se advierte en Argentina que el colombiano volverá para el partido contra River Plate el 3 de octubre, aunque este no parece ser el capítulo que cierre la novela entre él y los dirigentes de Boca.



