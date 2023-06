Sebastián Villa está entre la espada y la pared. Luego de ser condenado por delitos de violencia de género contra su expareja, Daniela Cortés, a dos años y un mes de cárcel en Argentina, el jugador colombiano pasa sus horas más inciertas.

Villa, según se dijo en su momento, fue apartado de las actividades del club a pesar de tener contrato vigente y de estar habilitado para ser tenido en cuenta.



Luego, el futbolista habría decidido resolver de manera radical su situación deportiva y habría usado la vía de la presión para que Boca Juniors decida inmediatamente su futuro. Por eso, dicen los medios argentinos, regresó a Colombia, donde está después de recibir sentencia.



Desde su país de origen, Villa le habría dado un ultimátum a Boca Juniors para que lo reintegren. El pasado 23 de junio, se dijo que el jugador aseguró que si no lo tenían en cuenta en los próximos cinco días él mismo se consideraría agente libre y abandonaría el equipo.



Y este jueves informan que Boca Juniors ya le respondió. Y lo hizo de forma tan contundente que se asegura que la guerra está declarada.



Boca Juniors declara la guerra con Villa

Sebastián Villa (der.), durante el primer día del juicio en su contra. Foto: Tomada de TyC Sports

Boca Juniors respondió en las últimas horas al ultimátum dado por Villa.



“Villa quiere quedar libre pero no lo vamos a permitir. El pase es de Boca. Una cosa es que no entrene con el plantel, pero tiene que cumplir con su obligación de seguir entrenando en el club", asegura el medio argentino 'TN' que dijeron del equipo xeneize.



Según indica 'TN', Boca Juniors le exigió a Villa, por medio de una carta, que regrese a Argentina, pues "no estaba autorizado para viajar a Colombia".



🚨Boca rechazó la carta documento de Sebastián Villa en la que pedía ser reincorporado a los entrenamientos y le respondió vía legal:

*️⃣El club adujo que esa decisión es del entrenador y le pidió que justifique porque se fue del país ya que "no estaba autorizado". pic.twitter.com/hHMkYDwz7F — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 29, 2023

El futuro de Villa

Sebastián Villa Foto: Alejandro Pagni. AFP

Boca tiene en Villa uno de los patrimonios más altos de toda la plantilla. El jugador tiene contrato hasta diciembre de 2024, pero Villa no quiere estar sin trabajo más tiempo y espera, en Argentina o en otro país, seguir su carrera.



Villa apeló a su condena. Y aunque tiene otro caso en marcha, confía en que tras la sentencia dictada la apelación le favorecerá y podrá seguir jugando.

