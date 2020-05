Se agrava el caso Villa: la nueva gran acusación contra el jugador

El capítulo judicial entre el futbolista Sebastián Villa y su ex pareja, Daniela Cortés, suma en paralelo minutos televisivos. Ahora, con las declaraciones en TyC Sports de Fernando Burlando, abogado de la mujer, luego del cruce de denuncias, por violencia de género en el caso de Cortés y de extorsión, en el caso del jugador. El letrado desestimó la defensa del colombiano e informó que Daniela perdió un embarazo.

"La mujer que es víctima de violencia, aun cuando rompe esa relación que la lastima desde todo punto de vista, continúa siendo víctima por diversos actos de quien fue su agresor. El hecho de denunciarla es un acto de violencia, el hecho de exponerla con videos que no dicen absolutamente nada, ni aclaran nada en la denuncia que pretende esgrimir, también es un acto de revictimización y de violencia", sostuvo Burlando, que además subrayó: "No era necesario exponer a Daniela en ropa interior en las redes sociales y en la Justicia".



"Si Villa fue extorsionado durante todo este tiempo, no solamente tenía la posibilidad de denunciar antes a Daniela sino también tenía la oportunidad de agarrarla con las manos en la masa", profundizó el abogado de Cortés en su rechazo a la defensa del delantero.



E insistió con una pérdida de un embarazo en una situación de violencia: "Tengo la información del Sanatorio Los Arcos y desde Colombia. Ella dice que pasó en uno de esos episodios. Hay manifestaciones de profesionales que entienden que hubo violencia de género. Entonces, aleja esa postura de pensar que se auto-laceró, como quieren alegar".



"Se está hablando de que un jugador que vale 30 millones de dólares hoy no valga nada, por su propia torpeza", remató.



