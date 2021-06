Este es el caso por el que es señalado Sebastián Villa

Sebastián Villa sigue en el ojo del huracán. El jugador colombiano de Boca Juniors está contra la pared, tras la denuncia por violencia de género que tiene en la justicia argentina POR las acusaciones de su expareja, Daniela Cortes.



El 28 de abril de 2020, Cortés publicó fotos en sus redes sociales y acusó al volante de Boca de haberla golpeado.



Los señalamientos no acabaron y el 30 de abril Cortés confirmó su denuncia ante los jueces. De hecho, el 4 de mayo la mujer señaló que por culpa de las golpizas había perdido un hijo.



El 12 de octubre del 2020, Atlético Mineiro se vio interesado en contra en su plantilla con Villa, pero el jugador no podía desplazarse fuera de Argentina, debido a la denuncia.



Villa dejó de jugar. No fue tenido en cuenta por el técnico, Miguel Ángel Russo, y reapareció en noviembre del 2020.



El caso sigue abierto y en este 2021 las noticias no han dejado de conocerse. En abril del 2021, Villa habló y dijo que el tema era “una anécdota”, pero las pesquisas continuaban.



Villa fue citado a juicio verbal el pasado 4 de junio, por lo que el jugador podría ir a la cárcel.



Y el 6 de este mismo mes se conoció que Juan Fernando Quintero, otro jugador colombiano, habría mentido en la declaración para favorecer a Villa.



