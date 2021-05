Esto dijo Sebastián Perez por su regreso a la Selección Colombia

El jugador de 28 años hace parte del Boavista de Portugal y es una de las sorpresas de Reinaldo Rueda en su convocatoria para enfrentar a Argentina y Perú por la eliminatoria al mundial de Catár 2022.



Perez pasó por los micrófonos del VBar de Caracol Radio. Estas fueron algunas de sus declaraciones.



Su temporada en Portugal. Tuvimos muchos altibajos. Hoy en día estamos fuera del descenso. He tenido muy bien rendimiento, me he sentido muy bien. Llego en un buen momento a la Selección.



¿De qué está jugando? He tenido dos posiciones diferentes. Primero casi de enganche y luego solo de volante de marca fijo. Me gusta esta posición. He jugado casi en todas las zonas del mediocampo.



Expectativas en el regreso. Son dos partidos complicados, sabemos que ya es mano a mano en cualquier cancha. Argentina siempre es favorita pero tenemos la responsabilidad de sacar eso adelante por los resultados pasados.



