Sebastián Montero se fue a Inglaterra a los 16 años con la intención de jugar fútbol profesional en Europa. No lo consiguió, pero se encontró con tres factores para construir su futuro: su fe, sus ganas de estudiar y gente que lo guió para formarse como entrenador.

Montero, nacido en Bogotá, se trasnochó estudiando, hizo largos viajes en carro y en tren para ser voluntario en el Crystal Palace y ahora, desde hace un par de meses, hace parte del cuerpo de entrenadores de uno de los grandes de ese país.



“Estoy en una posición en la que nunca me imaginé estar. Ya en Crystal Palace estaba viviendo un sueño, pero cuando se me da la oportunidad de cambiar de club, es un privilegio y un honor”, asegura Montero, quien, a los 28 años, además de tener ya licencia B para dirigir, incluso, fútbol profesional, ya tiene una maestría y termina un doctorado, todo relacionado con el deporte.

El fútbol fue un anhelo de infancia, pero al que llegó a través de la fe en Dios. “Yo empecé en Fair Play (el mismo club donde comenzó Radamel Falcao García). Mi padre es católico, mi madre se convirtió al cristianismo. De pequeño, antes de jugar al fútbol, las relaciones en mi casa eran difíciles, la situación financiera era complicada. Mi mamá empezó a buscar ayuda, a orar, leer la Biblia. A los 13, 14 años, tomé una decisión individual: mi mamá me sigue llevando a esto, pongámosle cuidado. Y a través de eso llegué al fútbol”, explicó.



Curiosamente, a pesar de los estudios que tiene hoy en día, Sebastián nunca fue a un colegio en Colombia. “Los que me enseñaron a leer y a escribir, me enseñaron geografía, matemáticas, fueron mis hermanos y mis padres. Mi papá es de La Dorada. Tenía una filosofía, desarrollar valores, integridad, para ser una buena persona en el futuro. Y cuando cumpliéramos 13, 14 años, cuando ya tuviéramos claro qué queríamos hacer en la vida, él nos apoyaba. A esa edad fui a un instituto a validar el bachillerato, a ver en dónde me nivelaban. Presenté el examen del Icfes: nada prometedor. Y ahí empecé con el fútbol, mis papás me apoyaron”, recordó.



De Fair Play pasó a la Sub 18 de Santa Fe y a los 16 años se fue a probar a Inglaterra. “Hice algunas pruebas con el Queen's Park Rangers, el West Ham y el Tottenham. Durante esa experiencia como jugador conocí muchas personas. La industria del fútbol aparenta ser muy grande pero en realidad, todo el mundo se conoce. Hubo algunas personas que me vincularon con algunos cursos formativos”, explicó. “Pasó año y medio y yo me di cuenta que no iba a poder lograr ser jugador profesional en Inglaterra, entonces decidí ponerles cuidado a algunos cursos que en Colombia no son tan valorados pero acá sí, enfocados en ciencias del deporte, estudios del deporte en gerencia, en entrenamiento”, agregó.



Mientras comenzaba a estudiar, Montero empezó a entrenar con niños en academias muy pequeñas. Y también se dio cuenta de un factor que acabó abriéndole varias puertas.



“Yo no soy arquero, pero me llamó la atención el entrenamiento de porteros. Venían chiquitos a entrenar y yo no sabía cómo trabajarlos. Entonces decidí tomar ese curso. Allí me contacté con un entrenador del Crystal Palace. A él le gustó mi trabajo y me invitó a trabajar con ellos”, dijo Montero.

Facebook Twitter Linkedin

Sebastián Montero Foto: Archivo particular



El comienzo con este club, hoy duodécimo en la tabla de la Premier League, no fue fácil para Sebastián, no porque no le brindaran oportunidades, sino porque los primeros 18 meses estuvo como voluntario.



“Ayudaba en los partidos, las reuniones y los entrenamientos y después de ese tiempo, me ofrecieron trabajo formalmente. Duré seis años hasta enero de este año. Fueron seis años de muchas experiencias, de aprender formación deportiva profesional acá en Inglaterra con varias edades. Yo entré a ayudar a entrenar los arqueros, pero ellos en Crystal Palace se dieron cuenta de que mi pasión era entrenar a los chicos y me iba bien, entonces por eso me ofrecieron el trabajo”, expresó.

Los sacrificios para prepararse como entrenador

En esos primeros 18 meses tuvo que moverse mucho, literalmente, para seguir estudiando y para vivir. Hacía el voluntariado y dictó algunas clases particulares. Sus padres también le ayudaban económicamente.



“En mi pregrado, mi supervisora era la directora de la academia en Oxford United, que hoy juega en la League One (tercera división). Había una vacante allí: comencé a entrenar a las niñas Sub 12. Geográficamente, yo vivo donde se hicieron los Olímpicos de 2012, al este de Londres. Para ir a Crystal Palace me tomaba hora y media hacia el sur. Y hasta Oxford, el viaje era de una hora y 45 minutos. Y también tenía que estudiar”, recordó. “Por fortuna, mi hermano estaba por esa época conmigo acá, así que a veces él manejaba, yo me iba en el puesto de copiloto y ahí iba escribiendo mi tesis, o leyendo. Pero también algunas veces me tocó meter conos y balones en una mochila y montarme en un tren para cumplir con los entrenamientos”, añadió.



Montero hizo su primer nivel en el Southgate College, y luego pasó a la Universidad de Hertfordshire. “El título era Estudios del Deporte y me enfoqué en entrenamiento. Hice dos tesis, una práctica y una escrita, sobre entrenamiento integral holístico. Fui a entrevistar a entrenadores del West Ham, del Arsenal, del Oxford, entrenadores de distintas categorías. Los resultados de esa tesis fueron muy importantes porque los entrenadores decían que solo podían hacer hasta cierto punto, lo que creen y su metodología, pero algunas decisiones vienen de arriba”, explicó.



Ese trabajo llevó a Sebastián a subir a otro nivel de estudios. “Me fui a hacer mi maestría en liderazgo de instituciones deportivas para entender cómo se estructuraban, cómo era el negocio monetario detrás de las academias, las regulaciones. Así volví a entrevistar a los mismos entrenadores para ver cómo era su relación con los gerentes de las academias. Y también entrevisté gerentes. Compartí esos resultados con la Federación de Fútbol y les gustó. De la mano de la maestría ya estaba haciendo mi nivel 2 de entrenador. Crystal Palace me ayudó a hacer el nivel 3, que ya es la Licencia B para dirigir como entrenador profesional en Inglaterra”, señaló.



Desde 2020, Montero comenzó a hacer su doctorado, en la Universidad de Loughborough, la misma en la que hizo su maestría. “Es una investigación un poco más específica sobre el bienestar emocional integral de los entrenadores y mirar cómo las dinámicas en esas estructuras ayudan o no al desarrollo de los jóvenes en las academias. Estoy en la fase final para terminar de escribir mis capítulos de la tesis y ojalá entregar este año”, señaló Sebastián, quien, además, pasó de alumno aplicado a profesor, durante cuatro años, en los mismos módulos en los que aprendió.

Un salto hacia adelante

A comienzos de este año, Montero aplicó a una vacante en las categorías formativas de uno de los grandes de la Premier. Pasó por dos filtros. El primero, una entrevista, en la que le preguntaron por su filosofía de desarrollo de los jugadores de la academia. Luego, lo llevaron a una cancha a dirigir un entrenamiento. Hace ocho semanas firmó su vínculo.

Facebook Twitter Linkedin

Sebastián Montero Foto: Archivo particular

Montero hace parte ahora de una enorme estructura, que está reglamentada por la Federación inglesa. “La Premier League sacó en 2011 un libro con todas las reglas que debían cumplir las academias. La categoría 1 es la que tiene cierto nivel de finanzas, con instalaciones como las del primer equipo y conectadas con la primera escuadra. Debe contar con cierto número de empleados de tiempo completo y otros de medio tiempo, deben tener psicólogos, tutores de educación, nutricionistas. El club tiene que proveer comida antes o después del entrenamiento, hay que proveer transporte si lo necesitan, hay que tener dos entrenadores por grupo, un supervisor por cada tres o cuatro categorías”, explicó.



Las categorías empiezan desde los sub 9 y sub 10 (que juegan 7 contra 7) y sub 11 (con equipos 9 contra 9). La sub 12, en la que está Sebastián, es la primera que juega 11 contra 11. De los 16 años en adelante, ya los jugadores firman contrato, y las categorías de formación van hasta la sub 21.



Montero comenzará en enero de 2024 el curso para sacar la Licencia A, que le permitiría dirigir fútbol profesional. Pero por ahora va paso a paso.



“Mi anhelo es progresar en mi conocimiento y poder ayudar a categorías un poco más independientes, con un poquito más de responsabilidad. Mi anhelo es conseguir la licencia A y así poder entrenar un sub 15, sub 16, que es lo que personalmente creo que en unos años me vendría muy bien, por mi metodología al desarrollo integral de los jugadores. Y a largo plazo hay una motivación de poder ayudar al fútbol colombiano, sea a nivel educativo con los entrenadores, educativo con los jugadores, o alguna oportunidad con selecciones juveniles y ayudar a chicos colombianos que están acá en academias”, concluyó.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

Más noticias de Deportes