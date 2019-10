Las normas disciplinarias que debe cumplir James en el Real Madrid

Real Madrid pasa días adversos por su situación deportiva y también por la cantidad de lesiones. En medio de esta situación y antes del partido contra el Granada, en el que James espera una nueva oportunidad, el técnico Zinedine Zidane se mostró molesto porque se filtró en la prensa española el código de normas disciplinarias que deben cumplir los jugadores.

Entre las normas difundidas por el medio 'Deportes Cuatro', de España, hay multas por sobrepeso, por llegar tarde y por no mantener en silencio el celular.



Algunas de las normas reveladas son que los jugadores deben llegar 45 minutos antes al vestuario. Si llegan 5 minutos tarde tendrán multa de 250 euros, el retraso de 15 minutos, con 500 euros, y más de 15 minutos, hasta los 1.000 euros. Si evaden algún entrenamiento serán 3.000 euros de multa.



Esta semana hubo polémica porque el jugador Gareth Bale llegó tarde al partido de la Liga de Campeones contra Brujas, al que no estaba convocado. A Zidane le preguntaron si será sancionado y respondió:



"Esto se queda dentro, tienen información que no deben tener. Tengo que hablar con el jugador pero tienen información que no deben tener", le dijo directamente al medio que filtró sus normas.



Entre otras reglas que deben cumplir los jugadores, según este medio, está que el uso del celular está limitado, por ejemplo, no se puede usar en camillas durante los entrenamientos con los fisioterapeutas, y en el autobús o en los vestuarios deben estar en modo silencio.



Además, los jugadores tienen que tener controlado su peso. Si no tienen los kilos requeridos por el equipo médico, tendrán que pagar 250 euros.



Por otro lado, en los días libres los jugadores deberán informar al entrenador si salen de Madrid. Por último, todas las entrevistas deberán ser notificadas al club.



La primera vez que el jugador se salta la norma, según Deportes Cuatro, es sancionado con 250 euros, y si es reincidente, con 500 y hasta 1.000 euros.





